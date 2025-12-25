Bắc Ninh: Thưởng tết Nguyên đán 2026 cao nhất 400 triệu đồng

Ngày 25.12, ông Trần Văn Hà, Phó giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh cho biết, có kết quả báo cáo tình hình tiền lương, thưởng tết đối với người lao động trên địa bàn tỉnh.

Thưởng tết Nguyên đán 2026 tại Bắc Ninh cao nhất 400 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo thống kê hơn 1.300 doanh nghiệp sử dụng 643.000 lao động (tương ứng 80% lao động trên địa bàn), kết quả tiền lương bình quân năm 2025 đạt gần 10 triệu đồng mỗi người một tháng. Lương cao nhất thuộc về lao động khu vực FDI với 461 triệu đồng mỗi tháng.

Mức thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ tại tỉnh này bình quân 7,9 triệu đồng, cao nhất 400 triệu và thấp nhất 100.000 đồng.

Đối với thưởng tết Dương lịch 2026, có 778 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng cho 325.262 lao động. Mức thưởng bình quân là 560.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 219 triệu đồng/người, thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Trước đó, ngày 24.12, Sở Nội vụ Hà Tĩnh cũng đã công bố báo cáo thưởng tết. Mức thưởng tết Dương lịch năm 2026 dự kiến cao nhất 20 triệu đồng thuộc công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; thấp nhất từ 100.000 đồng ở công ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước và doanh nghiệp dân doanh.

Tiền thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ dự kiến cao nhất 192 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tính đến ngày 25.12, đã có 8 địa phương công bố mức thưởng tết gồm: Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa, Cà Mau, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Ninh Bình. Trong đó, mức thưởng tết Nguyên đán 2026 cao nhất tính đến thời điểm hiện tại là Tây Ninh 600 triệu đồng, tiếp đến là Bắc Ninh 400 triệu đồng, Khánh Hòa 350 triệu đồng… Mức thưởng tết thấp nhất là 100.000 đồng thuộc về các tỉnh Bắc Ninh, Cà Mau, Tây Ninh.

Thống kê của Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ) cho thấy, tiền lương bình quân cả nước năm 2024 đạt gần 8,9 triệu đồng mỗi tháng. Thưởng tết Dương lịch 2025 bình quân 1,46 triệu đồng mỗi người; thưởng tết Ất Tỵ bình quân 7,7 triệu đồng, mức cao nhất lên tới 1,8 tỉ đồng dành cho quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở TP.HCM.