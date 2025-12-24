Thưởng tết Nguyên đán 2026 ở Hà Tĩnh: Cao nhất 192 triệu đồng

Ngày 24.12, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa công bố kết quả khảo sát tình hình thực hiện các quy định về tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Mức thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất ở Hà Tĩnh là 192 triệu đồng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đó, có hơn 600 doanh nghiệp đã có báo cáo dự kiến thưởng người lao động dịp tết Dương lịch 2026 và thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Cụ thể, mức thưởng tết Dương lịch năm 2026 dự kiến cao nhất 20 triệu đồng thuộc công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; thấp nhất từ 100.000 đồng ở công ty có cổ phần, vốn góp chi phối nhà nước và doanh nghiệp dân doanh.

Tiền thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ dự kiến cao nhất 192 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mức thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ bình quân là 8,4 triệu đồng. Trong đó, mức thưởng bình quân tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 11,5 triệu đồng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước là 8,6 triệu đồng; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 4,7 triệu đồng và doanh nghiệp dân doanh là 5 triệu đồng.

Đối với tiền lương năm 2025, cao nhất là 192 triệu đồng/tháng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức lương thấp nhất hơn 3,4 triệu đồng/tháng chủ yếu ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.