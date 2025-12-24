Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Thưởng tết Nguyên đán 2026 ở Hà Tĩnh: Cao nhất 192 triệu đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
24/12/2025 09:53 GMT+7

Tại Hà Tĩnh, mức thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất 192 triệu đồng, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngày 24.12, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa công bố kết quả khảo sát tình hình thực hiện các quy định về tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thưởng tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh: Cao nhất 192 triệu đồng - Ảnh 1.

Mức thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất ở Hà Tĩnh là 192 triệu đồng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đó, có hơn 600 doanh nghiệp đã có báo cáo dự kiến thưởng người lao động dịp tết Dương lịch 2026 và thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Cụ thể, mức thưởng tết Dương lịch năm 2026 dự kiến cao nhất 20 triệu đồng thuộc công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; thấp nhất từ 100.000 đồng ở công ty có cổ phần, vốn góp chi phối nhà nước và doanh nghiệp dân doanh.

Tiền thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ dự kiến cao nhất 192 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mức thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ bình quân là 8,4 triệu đồng. Trong đó, mức thưởng bình quân tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 11,5 triệu đồng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước là 8,6 triệu đồng; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 4,7 triệu đồng và doanh nghiệp dân doanh là 5 triệu đồng.

Đối với tiền lương năm 2025, cao nhất là 192 triệu đồng/tháng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức lương thấp nhất hơn 3,4 triệu đồng/tháng chủ yếu ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tin liên quan

'Xây tết 2026': Chung tay chăm lo tết cho 8.000 công nhân ở TP.HCM

'Xây tết 2026': Chung tay chăm lo tết cho 8.000 công nhân ở TP.HCM

Chương trình 'Xây tết 2026' tại TP.HCM dự kiến chăm lo cho khoảng 8.000 công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị dịp tết.

Khám phá thêm chủ đề

Hà Tĩnh Tết Nguyên đán tiền lương thưởng tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận