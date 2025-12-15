Cải cách tiền lương có thay đổi gì từ 1.1.2026?

Từ ngày 1.1.2026, theo Nghị định 293 năm 2025 của Chính phủ, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được quy định lại.

Trong đó, khoản 1 điều 3 Nghị định 293 quy định bảng lương tối thiểu vùng đối với người lao động như sau:

Bảng lương tối thiểu vùng được áp dụng từ ngày 1.1.2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như vậy, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,2% từ ngày 1.1.2026 so với hiện hành.

Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này.

Cũng theo khoản 2 Nghị định 293, đối tượng áp dụng mức lương tổi thiểu vùng bao gồm: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của bộ luật Lao động; người sử dụng lao động theo quy định của bộ luật Lao động: doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại nghị định này.

Dự kiến tăng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức

Chiều 11.11, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025. Theo bà Trà, từ nay đến cuối năm sẽ ban hành nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở.

Sẽ cải cách tiền lương sớm hơn dự kiến ẢNH: THANH NIÊN

Đến chiều 13.11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 với hơn 88% đại biểu tán thành.

Theo nghị quyết, Quốc hội cho phép Chính phủ sử dụng 23.839 tỉ đồng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương và chuyển sang dự toán 2026 để thực hiện tăng lương cơ sở.

Việc điều chỉnh này là bước đầu trong lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW tác động đến hơn 3 triệu người hưởng lương từ ngân sách.

Thảo luận tại kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương sớm từ đầu năm 2026 thay vì mốc 1.7.2026 để chia sẻ khó khăn với đội ngũ công chức, viên chức sau sáp nhập các đơn vị hành chính với khối lượng công việc lớn hơn.

Ngày 11.12, Quốc hội yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp; đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Đồng thời, bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các địa phương chưa cân đối được ngân sách để các địa phương giải quyết chế độ phù hợp đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Như vậy, chính sách tiền lương năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình cải cách theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Bên cạnh đó, Quốc hội cho phép sử dụng thêm nguồn cải cách tiền lương và định hướng tăng lương cơ sở ngay từ đầu năm 2026 để chia sẻ khó khăn với đội ngũ công chức, viên chức sau sáp nhập.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng.