'Xây tết 2026': Chung tay chăm lo tết cho 8.000 công nhân ở TP.HCM

Mở rộng "Xây tết 2026", lan tỏa nghĩa tình đến người lao động

Chiều 23.12, tại TP.HCM, Trung tâm Báo chí TP.HCM, Báo Nhân Dân và Công ty CP xây dựng Coteccons tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình "Xây tết 2026" trên địa bàn thành phố.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Nam Tư, Trưởng cơ quan đại diện Báo Nhân Dân khu vực miền Nam; ông Nguyễn Văn Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM; ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng Coteccons, cùng đại diện các sở, ban, ngành và doanh nghiệp tại TP.HCM.

Lễ ký kết giữa các đơn vị ẢNH: U.N

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khanh nhận định: "Xây tết là một trong các chương trình Trung tâm Báo chí TP.HCM phối hợp với các đơn vị sở ngành, doanh nghiệp đồng hành cùng TP.HCM trong việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Việc nhiều tổ chức, đơn vị cùng tham gia Xây tết đã góp phần mở rộng quy mô chăm lo cho người lao động, đồng thời tạo ra mạng lưới kết nối đa lực lượng để các hoạt động xã hội được triển khai đúng nhu cầu, đúng đối tượng, hướng đến các hoạt động chăm lo thiết thực và lâu dài cho người lao động".

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM phát biểu tại lễ ký kết

ẢNH: U.N

Chăm lo toàn diện, thiết thực cho công nhân

Trong khuôn khổ chương trình "Xây tết 2026", các đơn vị sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động, bao gồm: trạm quà tết; tạo nét đẹp (cắt tóc cho công nhân); chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc trong những bức ảnh tràn đầy niềm vui bên đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình còn tư vấn sức khỏe và phát những phần quà thiết thực; cùng các trò chơi trải nghiệm hoạt động an toàn nhằm nâng cao nhận thức phòng tránh rủi ro dẫn đến tai nạn khi làm việc.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng Coteccons tại lễ ký kết

ẢNH: U.N

Tại TP.HCM, chương trình "Xây tết 2026" dự kiến chăm lo cho khoảng 8.000 người lao động, bao gồm 1.000 công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và khoảng 7.000 công nhân xây dựng trên địa bàn.

Trên phạm vi cả nước, chương trình sẽ được triển khai từ tháng 12.2025 đến tháng 2.2026 tại 72 công trường của Công ty CP Xây dựng Coteccons. Dự kiến trao tặng khoảng 30.500 phần quà tết cho người lao động, trong đó có công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và công nhân xây dựng.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Coteccons ẢNH: U.N

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Coteccons chia sẻ: "Xây tết không chỉ là ngày hội của người lao động mà còn là nền tảng của sự sẻ chia. Ý nghĩa của 'Xây tết' không nằm ở số lượng phần quà, mà ở sự chung tay tạo nên một ngày hội, nơi người lao động được lắng nghe, được quan tâm và được trân trọng. Chúng tôi trân quý sự đồng hành của các sở ngành, các doanh nghiệp và cơ quan báo chí để tinh thần ấy được lan tỏa đến trong lẫn ngoài ngành xây dựng".