Chiều 19.12, Báo Nhân Dân phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng Coteccons tổ chức ra mắt chương trình "Xây tết 2026" với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc".

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: BẢO LONG

Chương trình dự kiến tặng 30.000 phần quà và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tết như chụp ảnh lưu niệm, thăm khám sức khỏe, cắt tóc đón tết... cho công nhân lao động trên cả nước.

Chương trình sẽ được triển khai từ tháng 12.2025 đến tháng 2.2026 tại 72 công trường Coteccons trên cả nước và các chương trình dành riêng cho công nhân vệ sinh môi trường thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Điểm nhấn quan trọng trong chương trình "Xây tết 2026" là đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa an toàn đến người lao động, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong lao động và là giá trị nền tảng để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mỗi người.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, cho biết: "Chủ đề năm nay nhấn mạnh văn hóa an toàn và sự tri ân dành cho những người thầm lặng gìn giữ hạnh phúc. Thông qua chương trình, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần đem đến một mùa xuân Bính Ngọ 2026 bình an, ấm áp cho người lao động; đồng thời, khích lệ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực xây dựng môi trường làm việc nhân văn và bền vững".

Ban tổ chức tặng quà cho công nhân lao động ẢNH: BẢO LONG

Đánh giá cao và ghi nhận chương trình "Xây tết", ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh đây là một sáng kiến giàu tính nhân văn, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của Báo Nhân Dân và Coteccons trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là những công nhân trực tiếp làm việc trong điều kiện nặng nhọc, vất vả, xa gia đình.

Chương trình "Xây tết 2026" không chỉ trao quà tết, chăm sóc sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần cho hàng chục nghìn công nhân, mà còn lan tỏa mạnh mẽ văn hóa an toàn lao động, coi an toàn là thông điệp xuyên suốt để bảo vệ hạnh phúc lâu dài của người lao động.

Đây là năm thứ 4, chương trình được triển khai với mục tiêu tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp, đồng hành chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công nhân.

Được khởi xướng từ năm 2023, đến nay chương trình "Xây tết" đã hiện diện tại 22 tỉnh, thành và 145 công trường trên cả nước; trao 48.000 phần quà tết cho người lao động; thăm khám sức khỏe cho hơn 25.000 công nhân ngay tại công trường...