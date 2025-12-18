Chị Nguyễn Ny Hương giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Ngày 18.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể với 220 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 240.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Anh Bùi Quang Huy cùng các đại biểu dự đại hội ẢNH: PHẠM ĐỨC

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dự và chỉ đạo đại hội.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong trong kỷ nguyên mới

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, để lại dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc tổ chức chương trình "Gặp mặt thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh tiêu biểu" tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Huế, thu hút khoảng 600 đoàn viên, thanh niên tham gia. Thông qua chương trình, nhiều sinh viên xuất sắc đã được kết nối, định hướng trở về quê hương công tác theo các chính sách thu hút nhân tài.

220 đại biểu chính thức dự đại hội ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Hà Tĩnh cũng để lại dấu ấn đậm nét trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, như tích cực tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào "Tuổi trẻ tình nguyện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát" được triển khai mạnh mẽ với hơn 160 đội hình tình nguyện, góp phần cải thiện điều kiện sống cho nhiều hộ dân khó khăn…

Trong thiên tai, bão lũ, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng xung yếu, tham gia sơ tán người dân, gia cố nhà cửa, dọn dẹp môi trường, sửa chữa công trình dân sinh.

Chị Nguyễn Ny Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là Đoàn cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước ký kết phối hợp với công an tỉnh trong triển khai Đề án 06. Hơn 300.000 tài khoản định danh điện tử được đoàn viên hỗ trợ kích hoạt, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những địa phương hoàn thành sớm các chỉ tiêu quan trọng về dữ liệu dân cư.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo của thanh niên, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới...

Xây dựng cán bộ Đoàn "3 gần - 5 phải - 4 không"

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: PHẠM ĐỨC

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Hà Tĩnh đang đứng trước những chuyển động phát triển mang tính bước ngoặt, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ trên nền tảng truyền thống văn hóa - cách mạng, gắn với công nghiệp hóa, kinh tế biển, năng lượng và chuyển đổi số. Điều này đặt ra cho tổ chức Đoàn những yêu cầu mới, cao hơn và khắt khe hơn.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, anh Bùi Quang Huy đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục và tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, lao động trẻ trong các khu, cụm công nghiệp, khu vực đô thị hóa và dịch chuyển nghề nghiệp nhanh của tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, bám sát 3 khâu đột phá chiến lược được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh xác định, đó là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; và đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

"Trong bức tranh phát triển đó, câu hỏi đặt ra là thanh niên Hà Tĩnh sẽ đứng ở đâu? Là lao động giản đơn hay là lực lượng công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cán bộ quản lý và chuyên gia làm chủ công nghệ trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, các chuỗi logistics và dịch vụ hiện đại? Tôi đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh phải chủ động dẫn dắt thanh niên dịch chuyển cơ cấu nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh, tập trung đưa hoạt động Đoàn về Khu kinh tế Vũng Áng, các khu, cụm công nghiệp, khu vực dịch vụ - logistics và địa bàn dân cư đông công nhân…", anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Anh Bùi Quang Huy và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XIX ẢNH: PHẠM ĐỨC

Anh Bùi Quang Huy lưu ý, thanh niên Hà Tĩnh, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên khởi nghiệp tại chỗ, cần được trang bị đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ và tư duy đổi mới sáng tạo để chủ động tham gia thị trường lao động hiện đại, thích ứng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Nhiệm kỳ tới, anh Bùi Quang Huy yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn "3 gần - 5 phải - 4 không" và phương pháp làm việc "3 dễ - 3 rõ - 3 đo".

"Cán bộ Đoàn phải thực hiện "3 gần": gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; và "4 không": không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng. Trong chỉ đạo điều hành, phải triệt để khắc phục bệnh hành chính, hình thức.

Mọi chủ trương phải "3 dễ": dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; triển khai phải "3 rõ": rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đánh giá phải "3 đo": đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động. Hãy phấn đấu mỗi quý một kết quả nổi bật, mỗi năm 2 đột phá. Những chỉ đạo này chính là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Với sự thống nhất cao, đại hội đã bầu 36 anh, chị vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XIX. Chị Nguyễn Ny Hương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.