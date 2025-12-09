Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Thanh niên Hà Tĩnh phủ xanh lại rừng phòng hộ sau bão lũ

Phạm Đức
09/12/2025 12:39 GMT+7

Để phủ xanh lại rừng phòng hộ bị bão lũ tàn phá, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân trồng lại cây xanh thay thế, thể hiện trách nhiệm của người trẻ với thiên nhiên, môi trường.

Những ngày qua, Đoàn Thanh niên xã Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với chính quyền và người dân địa phương đồng loạt ra quân trồng cây xanh tại khu vực rừng phòng hộ ven biển. Khu rừng này trước đây được phủ xanh bằng cây phi lao có chức năng chắn sóng, chắn cát cho làng biển, nhưng đã bị "xoá sổ" sau các đợt mưa bão.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh phủ xanh lại rừng phòng hộ sau đợt bão lũ - Ảnh 1.

Đoàn Thanh niên xã Thạch Khê ra quân trồng lại rừng phòng hộ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Chị Nguyễn Thị Trang, Phó bí thư Đoàn Thanh niên xã Thạch Khê, cho biết những năm qua, Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của một số cơn bão đổ bộ trực tiếp vào địa bàn gây thiệt hại nặng nề, trong đó có rừng phòng hộ ven biển của xã. Đặc biệt, cơn bão số 10 hồi cuối tháng 9 vừa qua đã phá tan hoang nhiều diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn.

"Trước tình hình cấp thiết và hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện mùa Đông, Đoàn xã phối hợp với chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương tái trồng hàng nghìn cây xanh trên toàn địa bàn, đặc biệt là ở khu vực rừng phòng hộ ven biển. Đây được xem là một trong những đợt trồng phục hồi rừng quy mô lớn nhất của địa phương trong nhiều năm gần đây", chị Trang nói.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh phủ xanh lại rừng phòng hộ sau đợt bão lũ - Ảnh 2.

Lãnh đạo xã Thạch Khê cùng đoàn viên, thanh niên trồng cây tại rừng phòng hộ ven biển

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Những ngày qua, hơn 50 đoàn viên, thanh niên xã Thạch Khê cùng cán bộ xã, thôn và người dân chia thành từng nhóm đồng loạt ra quân phủ xanh lại rừng phòng hộ. Những cây xanh được trồng thay thế lần này gồm thông, phi lao, bạch đàn khuynh diệp, tre thuồng luồng và nhiều loại cây chịu hạn khác phù hợp với đất cát ven biển.

Tại các tuyến đường và khu dân cư ở xã Thạch Khê, nhiều loại cây xanh cũng được trồng mới nhằm sớm khôi phục lại cảnh quan sau bão.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh phủ xanh lại rừng phòng hộ sau đợt bão lũ - Ảnh 3.

Hàng nghìn cây xanh đã được tuổi trẻ xã Thạch Khê phủ xanh tại rừng phòng hộ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khê, cho hay đợt ra quân lần này có sự hỗ trợ giống cây từ lãnh UBND tỉnh Hà Tĩnh. Hoạt động không chỉ hướng đến mục tiêu tái tạo môi trường mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức bảo vệ hệ sinh thái sau thiên tai của thế hệ trẻ và người dân địa phương.

Những ngày qua, Đoàn Thanh niên xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cũng đồng loạt ra quân trồng lại rừng thông phòng hộ trên núi Tiên Am thuộc di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia chùa Chân Tiên.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh phủ xanh lại rừng phòng hộ sau đợt bão lũ - Ảnh 4.

Đoàn Thanh niên xã Lộc Hà trồng thông tại rừng phòng hộ thuộc khu di tích chùa Chân Tiên

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo anh Tô Văn Hiếu, Bí thư Đoàn xã Lộc Hà, bão số 5 và bão số 10 vừa qua đổ bộ đất liền Hà Tĩnh đã quật gãy nhiều cây thông nhiều năm tuổi trên rừng phòng hộ, khiến cảnh quan khu di tích chùa Chân Tiên bị ảnh hưởng. 

Với trách nhiệm của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên xã Lộc Hà đã trồng thay thế hàng trăm cây thông với hy vọng màu xanh sẽ sớm trở lại trên cánh rừng phòng hộ tại di tích.

