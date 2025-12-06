Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nuôi dưỡng khát vọng và tình yêu công việc

Cùng dự có anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Khẳng định khả năng làm chủ công nghệ

Ban tổ chức cho biết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXV là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, khẳng định vai trò, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ cơ quan trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hiện đại, dẫn dắt thanh niên thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và môi trường làm việc mới của cơ quan T.Ư Đoàn.

Báo cáo chính trị trình đại hội đã khái quát bức tranh toàn diện về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ cơ quan.

Anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: ĐINH HUY

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và sắp xếp bộ máy, Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn vẫn giữ vững vai trò nòng cốt, tiên phong trong tham mưu, tổ chức các phong trào hành động. Báo cáo nêu rõ: công tác tuyên truyền, giáo dục có bước phát triển sâu rộng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số; các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai bài bản, có chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt trong rèn luyện đạo đức, tác phong đoàn viên.

Phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm sáng khi huy động nguồn lực hơn 15 tỉ đồng và lan tỏa mô hình "3 liên kết", để lại dấu ấn tại nhiều địa phương. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được đẩy mạnh với hơn 500 ý tưởng, sáng kiến; trong đó công trình Hệ thống 263 được vinh danh cấp toàn quốc, khẳng định khả năng làm chủ công nghệ của đoàn viên cơ quan. Công tác xây dựng Đoàn cũng đạt kết quả nổi bật với 218 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm hơn 70% tổng số đảng viên mới của Đảng bộ.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như một số phong trào còn dàn trải, sinh hoạt chi đoàn chưa đồng đều, hay kỹ năng số của một bộ phận đoàn viên còn hạn chế. Đại hội đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tiên phong trong chuyển đổi số, sáng tạo, và tạo môi trường để thanh niên rèn luyện toàn diện.

Khẩu hiệu hành động "Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Chuyển đổi số" được xác định là tư tưởng xuyên suốt, truyền cảm hứng để tuổi trẻ cơ quan tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của T.Ư Đoàn trong giai đoạn mới.

Nuôi dưỡng tình yêu công việc

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Bùi Quang Huy ghi nhận những kết quả ấn tượng và nỗ lực vượt khó của nhiệm kỳ qua, đồng thời đặt ra những yêu cầu cấp thiết, mang tầm chiến lược cho nhiệm kỳ mới. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với những thời cơ và thách thức đan xen, anh Huy đã khái quát hóa phương châm hành động thông qua 5 từ khóa cốt lõi: "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo".

Anh Huy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của "khát vọng" và cho rằng dù ở vị trí nào, nếu không có một mục tiêu dài hạn và đủ lớn, cán bộ Đoàn sẽ chỉ dừng lại ở việc hoàn thành "bổn phận" thay vì tạo ra sự bứt phá. Nhắc lại tinh thần "nghĩ sâu, làm lớn", của Thủ tướng Chính phủ, anh Huy yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư phải nuôi dưỡng tình yêu công việc và xác lập những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn rõ ràng để không bị mất phương hướng trong dòng chảy công việc bộn bề.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội ẢNH: ĐINH HUY

Theo anh Huy, với vị thế là cơ quan tham mưu cấp chiến lược, nhiệm vụ "tiên phong" được đặt lên hàng đầu với những yêu cầu cụ thể và khắt khe. Thứ nhất là tiên phong chuyển đổi số. Anh Huy khẳng định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là cơ hội để đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, đặc biệt đối với một cơ quan có đặc thù đa dạng đối tượng và địa bàn hoạt động trải rộng cả nước. Đoàn cơ quan T.Ư phải là đơn vị hình mẫu, mạnh dạn thử nghiệm các nền tảng số, công cụ số mới trong quản lý và tương tác với thanh niên, từ đó đúc rút kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn quốc.

"Điều tiên phong thứ hai tôi rất mong muốn các bạn, đó là tiên phong đảm nhận những việc khó, việc mới, trên một tinh thần là không đùn đẩy, không né tránh, sẵn sàng nhận trách nhiệm", anh Huy nói. Bên cạnh đó anh Huy yêu cầu phải tiên phong trong tự học và kết nối. Trong kỷ nguyên mà tốc độ và sự chính xác là yếu tố sống còn, cán bộ Đoàn phải thực hiện phương châm "3 gần" (gần thanh niên, gần cơ sở và gần không gian số). Anh Huy đặc biệt lưu ý về sự "kết nối nội khối". Sức mạnh của cơ quan T.Ư Đoàn nằm ở sự đa dạng các ban, đơn vị, báo chí, xuất bản. Nếu các "tế bào" này liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp to lớn mà ít nơi nào có được.

"Việc gìn giữ sức khỏe rất quan trọng"

Theo anh Huy, nhiệm kỳ mới đòi hỏi sự "bản lĩnh" theo một cách hiểu thực tế và trực diện hơn. Bản lĩnh không chỉ là lập trường tư tưởng vững vàng, mà còn là sự dũng cảm trong công việc chuyên môn: dám nói thẳng, dám nói thật, dám bảo vệ chính kiến và chịu trách nhiệm với những đề xuất của mình. Trước áp lực tinh giản biên chế và khối lượng công việc gia tăng, bản lĩnh còn thể hiện ở khả năng vượt khó, sắp xếp khoa học để hoàn thành nhiệm vụ.

Song hành với bản lĩnh là yêu cầu về "sáng tạo". Đây là áp lực nhưng cũng là đặc tính sống còn của tổ chức Đoàn. Bí thư thứ nhất yêu cầu phải làm mới những nội dung cũ, tránh sự nhàm chán, xơ cứng, đặc biệt là trong sinh hoạt chi đoàn. Chi đoàn là tế bào, tế bào có khỏe, sinh hoạt có hấp dẫn thì cơ thể tổ chức Đoàn mới tráng kiện.

Anh Nguyễn Tường Lâm (thứ 5 từ phải sang), anh Nguyễn Thanh Tùng và anh Nguyễn Nhất Linh (thứ 3 từ phải sang) chúc mừng Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn khóa mới ẢNH: ĐINH HUY

Anh Huy đặc biệt lưu ý các đoàn viên thanh niên cần quan tâm đến sức khỏe, coi đây là nền tảng quan trọng để cán bộ trẻ duy trì trí tuệ minh mẫn và hiệu suất làm việc cao. "Việc gìn giữ sức khỏe rất quan trọng. Có khỏe mới có suy nghĩ sáng tạo được", anh Huy nói và nhắc nhở mỗi đoàn viên phải rèn luyện thể thao thường xuyên. Việc rèn luyện thể thao không chỉ để tái tạo sức lao động mà còn rèn luyện ý chí, kỷ luật, những phẩm chất cần thiết của người cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới.

Anh Huy gửi gắm kỳ vọng: "Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn phải thực sự trở thành hình mẫu cho công tác Đoàn cả nước. Mỗi cán bộ, đoàn viên tại đây không chỉ làm tốt việc của mình mà còn phải là tấm gương phản chiếu sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết và trí tuệ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".