T.Ư Đoàn lấy ý kiến đoàn viên thanh niên về sửa đổi Hiến pháp 2013

Chiều 21.5, T.Ư Đoàn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị.

Hơn 6.000 hội nghị lấy ý kiến

Đây là hoạt động thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị ẢNH: MINH HIỂN

Trước đó, T.Ư Đoàn, các cấp bộ đoàn đã tổ chức các hội nghị xin ý kiến và tổ chức lấy ý kiến thông qua phiếu hỏi trực tuyến. Đã có 1 hội nghị trực tuyến toàn quốc do T.Ư Đoàn tổ chức; 49 hội nghị xin ý kiến do Đoàn cấp tỉnh tổ chức; 6.428 hội nghị do Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức.

Tổng số cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tham gia lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp theo kênh của Đoàn là 733.828 lượt; trong đó có 244.878 ý kiến khảo sát bằng phiếu và 488.950 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia các hội nghị do Đoàn tổ chức.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội, nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: MINH HIỂN

Kết quả cho thấy đa số các ý kiến đều đồng ý với việc sửa đổi một số điều của Hiến pháp. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên cũng có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Sau sửa đổi Hiến pháp, bộ máy phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả

T.Ư Đoàn cũng cho biết, đoàn viên thanh niên còn góp ý các nội dung khác trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013. Có tới 61,3% người được hỏi có ý kiến khác ngoài những nội dung đã được nêu trong phiếu.

Tại hội nghị chiều 21.5, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, đã có 11 nhóm ý kiến phát biểu và cơ bản đồng tình với dự thảo. "Các ý kiến đều góp ý để làm sao việc sắp xếp bộ máy lần này, cần đảm bảo tinh gọn, làm sao sau khi Hiến pháp được sửa đổi, thì bộ máy hoạt động hiệu quả hơn", anh Triết nói.

Anh Triết cho biết, ý kiến của các đại biểu sẽ được tập hợp đầy đủ để báo cáo Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đề nghị các tỉnh thành đoàn tiếp tục lấy ý kiến góp ý của đoàn viên thanh niên để việc sửa đổi Hiến pháp được sâu rộng, có sự đồng thuận cao nhất.