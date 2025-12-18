Dự án 'treo' hơn 18 năm, cử tri TP.HCM kiến nghị đại biểu Quốc hội giám sát

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường Bình Hòa, Lái Thiêu (TP.HCM) đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng đến các đại biểu, trong đó có những ý kiến bức xúc vì có vụ việc kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Ngọc (phường Bình Hòa) đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM quan tâm, giám sát việc xử lý những vi phạm của Công ty Tân Vũ Minh liên quan đến dự án "treo" hơn 18 năm nay ở phường Bình Hòa (TP.HCM).

"Thanh tra tỉnh Bình Dương cũ đã có kết luận thanh tra, chuyển cơ quan công an điều tra làm rõ. Người dân liên quan đến dự án cũng gửi đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương nhưng đến nay quyền lợi của người dân chúng tôi vẫn chưa được giải quyết", cử tri Nguyễn Thị Ngọc nói.

Còn cử tri Hứa Văn Sang (phường Lái Thiêu) kiến nghị Quốc hội cần giám sát quyết liệt việc xử lý các thủy điện xả lũ không báo trước, gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân.

Ngoài ra, ông Sang cũng bày tỏ sự không đồng tình với số ít đại biểu khi họp Quốc hội không thể hiện chính kiến, đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri, không tham gia biểu quyết…

Cử tri Hứa Văn Sang ở phường Lái Thiêu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại biểu Phạm Trọng Nhân giải thích cho cử tri biết về quy trình biểu quyết của đại biểu tại kỳ họp có thể biểu quyết hoặc không biểu quyết và bấm phiếu trắng. Đại biểu Phạm Trọng Nhân cũng chia sẻ về những vụ việc kéo dài khiến cử tri bức xúc.

"Dân chửi là còn thương, còn yêu nên mới chửi. Tôi chỉ sợ dân gặp mà bỏ đi, ngoảnh mặt làm ngơ. Mỗi lần gặp cử tri tôi cũng sợ nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc…", đại biểu Phạm Trọng Nhân nói.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân cho rằng, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM có cơ chế đặc thù nhưng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Vì vậy đại biểu mong bà con, cử tri chia sẻ với chính quyền và đoàn kết, đồng lòng để góp phần đưa TP.HCM phát triển.

Đại biểu Vũ Huy Khánh, thiếu tướng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, nhìn nhận qua các ý kiến của cử tri cho thấy có vụ việc liên quan đến lĩnh vực tư pháp, quá trình giải quyết kéo dài nhiều năm và có dấu hiệu hình sự.

Đại biểu Vũ Huy Khánh cho biết sẽ ghi nhận các kiến nghị của cử tri, tổng hợp, đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm giải quyết.