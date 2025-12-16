Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bí thư Trần Lưu Quang: Không cần nói cố gắng mà cần cam kết hoàn thành

Đỗ Trường
Đỗ Trường
16/12/2025 12:00 GMT+7

Chỉ đạo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu không cần nói sẽ cố gắng, mà cần cam kết hoàn thành.

Sáng 16.12, ông Trần Lưu Quang, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng tổ đại biểu số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Đông Hòa (TP.HCM).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã thông tin về kỳ họp Quốc hội vừa qua và giải trình những kiến nghị của cử tri.

Bí thư Trần Lưu Quang: Không cần nói cố gắng mà cần cam kết hoàn thành- Ảnh 1.

Bí thư Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri tại phường Đông Hòa

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Năm 2026 phải hoàn thành giải tỏa một số vị trí trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM

Cử tri phường Đông Hòa nêu ý kiến về các chính sách thuế, thủ tục đất đai, biến đổi khí hậu do phá rừng, khai thác khoáng sản... Nhiều cử tri kiến nghị liên quan đến các khu đất, khu dân cư, hồ đá trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đồng thời, cử tri đề nghị TP.HCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư công. "Tết đến nơi rồi mà đường sá, vỉa hè còn ngổn ngang, mong các đại biểu quan tâm thực hiện nhanh, gọn để bà con nhân dân đón tết", một cử tri nói.

Liên quan đến vướng mắc giải tỏa đền bù một số vị trí đất trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị UBND phường Đông Hòa phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường giải quyết dứt điểm trong năm 2026.

Bí thư Trần Lưu Quang: Không cần nói cố gắng mà cần cam kết hoàn thành- Ảnh 2.

Cử tri phường Đông Hòa phát biểu ý kiến

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa cho biết sẽ cố gắng hoàn thành. Tuy nhiên, Bí thư Trần Lưu Quang cương quyết: "Chúng tôi không cần cố gắng. Chúng tôi cần sự cam kết hoàn thành. Đến cuối năm 2026, phải hoàn thành dứt điểm giải tỏa đền bù ở những vị trí còn lại để TP.HCM làm trung tâm đổi mới sáng tạo và di dời các trường đại học ra khu vực này…".

Liên quan đến kiến nghị của cử tri trong khu dân cư 710 (phường Đông Hòa) về tình trạng người dân chưa được làm giấy tờ đất, Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chủ tịch UBND phường Đông Hòa giải quyết. "Bây giờ tôi làm trọng tài cho 2 vị, về phía Công an TP.HCM tôi sẽ đốc thúc. Còn 2 vị xác định xem đất khu dân cư 710 hiện do cơ quan nào quản lý, hướng giải quyết như thế nào? Tôi cần minh bạch cho bà con", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Trần Lưu Quang: Không cần nói cố gắng mà cần cam kết hoàn thành- Ảnh 3.

Bí thư Trần Lưu Quang cương quyết yêu cầu giải tỏa dứt điểm những vị trí còn lại trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm 2001, khu dân cư 710 (nằm sát khu Đại học Quốc gia TP.HCM) được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận chủ trương thực hiện dự án nhà ở cho cán bộ, công nhân viên của Công ty Công trình giao thông 710 (nay là Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 710).

Trong khi dự án chưa lập các thủ tục pháp lý, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính…, công ty đã phân chia các nền đất cho cán bộ, công nhân viên, dẫn đến các vi phạm. Năm 2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũ đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, 2 lãnh đạo liên quan đến vụ án đã chết vào năm 2021, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũ đình chỉ điều tra vụ án. Đến nay, người dân trong khu dân cư này vẫn chưa được làm giấy tờ đất.

Khám phá thêm chủ đề

Trần Lưu Quang Thành Ủy TP.HCM Quốc hội tiếp xúc cử tri Đại học Quốc gia Tp.HCM Bình Dương Giải trình
Xem thêm bình luận