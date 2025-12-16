Anh Nguyễn Văn Mạnh giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

Ngày 16.12, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã dự và chỉ đạo đại hội.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: HẢI PHONG

Sau sắp xếp, sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới, toàn tỉnh có gần 412.000 người trong độ tuổi thanh niên, chiếm hơn 19% dân số toàn tỉnh; 155.107 thiếu niên, nhi đồng; 113.353 đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, 67.662 đoàn viên, 243.977 hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, 2.900 hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ Đoàn đã nỗ lực thực hiện cơ bản các chỉ tiêu tại nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum khóa 15 đề ra. Cụ thể, hàng năm, xây dựng và thực hiện ít nhất 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 28 công trình thanh niên cấp huyện, trên 400 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, như: nhà nhân ái, điểm trường cho em, nhà tiêu hợp vệ sinh, sân chơi cho thanh thiếu nhi, đoạn đường thanh niên thắp sáng…

Bên cạnh đó, hướng dẫn thành lập, duy trì có hiệu quả 2 hợp tác xã thanh niên; hỗ trợ và đồng hành với 50 thanh niên tín đồ tôn giáo trong khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ 49.620 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại đại hội ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều thời cơ đan xen thách thức. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và định hướng một số nội dung trọng tâm.

"Cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp từng đối tượng; bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng thanh niên, kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết nguyện vọng chính đáng. Tuổi trẻ Quảng Ngãi cần khẳng định bản lĩnh của thế hệ mang sức sống bền bỉ của đại ngàn và tinh thần vươn khơi của biển đảo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đi đầu trong xây dựng quê hương", ông Hồ Văn Niên nói.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết đã ghi nhận và biểu dương những dấu ấn đóng góp của tuổi trẻ Quảng Ngãi góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.



Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: HẢI PHONG

Anh Triết nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình mới của tuổi trẻ Quảng Ngãi sau khi thực hiện chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính, hình thành một không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng từ miền núi đến biển đảo.

Anh Triết đề nghị công tác Đoàn phải bám sát các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh, cụ thể hóa thành các phong trào, chương trình phù hợp với đặc điểm thanh niên địa phương. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Quảng Ngãi tiên phong trong kỷ nguyên mới", phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của thanh niên trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, chuyển đổi số, khởi nghiệp từ tài nguyên và văn hóa bản địa; góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của tỉnh, tạo động lực phát triển bền vững.

Song song với đó, cần đặc biệt chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn sau sắp xếp, sáp nhập; thực hiện nghiêm cơ chế nêu gương; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

"Kỳ vọng rằng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Quảng Ngãi sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo, góp phần đưa tỉnh Quảng Ngãi mới phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: HẢI PHONG

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định anh Nguyễn Văn Mạnh giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ định 3 Phó bí thư gồm các anh, chị: Trần Đăng Minh, Y Việt Sa và Hồ Thị Thu Thanh.

