Tuổi trẻ Quảng Ngãi trong kỷ nguyên số: Cán bộ Đoàn không chỉ tổ chức phong trào

Chiều 15.12, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh.

Tổ chức đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên; nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phát biểu tại đại hội ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi nhấn mạnh, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Theo anh Mạnh, tổ chức Đoàn cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh và các tình huống phát sinh bất ngờ. Cùng với đó là triển khai những giải pháp mang tính xuyên suốt, tác động toàn diện đến chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng phong trào và chất lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi, đặc biệt ở cấp cơ sở.

"Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo cần được coi trọng; thường xuyên rà soát kế hoạch, chỉ tiêu để kịp thời, quyết liệt triển khai các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra", anh Mạnh lưu ý.

Các đại biểu tham gia biểu quyết ẢNH: HẢI PHONG

Trong phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã tổ chức nhiều tham luận, diễn đàn, tập trung thảo luận các giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong kỷ nguyên số.

Cầu nối giữa Đoàn với thanh niên trên không gian thực và không gian mạng

Tại diễn đàn, anh An Việt Đạt, Bí thư Đoàn P.Cẩm Thành, trình bày tham luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn chuyển đổi số. Theo anh Đạt, chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, từ quản lý, điều hành đến cách thức con người kết nối, tương tác.

Anh An Việt Đạt, Bí thư Đoàn P.Cẩm Thành, trình bày tham luận ẢNH: HẢI PHONG

Thanh niên là lực lượng năng động, sáng tạo, đi đầu trong tiếp cận và làm chủ công nghệ số; các hoạt động học tập, lao động, giao tiếp và thể hiện tiếng nói của thanh niên ngày càng dịch chuyển mạnh lên không gian mạng. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với tổ chức Đoàn, nếu muốn tập hợp, dẫn dắt và đồng hành hiệu quả với thanh niên, thì trước hết đội ngũ cán bộ Đoàn phải đủ năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng với chuyển đổi số.

"Cán bộ Đoàn trong kỷ nguyên số không chỉ là người tổ chức phong trào, mà còn là người kiến tạo môi trường số lành mạnh, là cầu nối giữa Đoàn với thanh niên trên cả không gian thực và không gian mạng", anh Đạt nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Lê Kim Ánh, Bí thư Đoàn xã Sơn Tịnh cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tư duy, cách tiếp cận thông tin và phương thức tham gia hoạt động xã hội của thanh niên thay đổi rất nhanh. Nếu cán bộ Đoàn không kịp thời nắm bắt, ứng dụng công nghệ số, truyền thông đa phương tiện, tổ chức Đoàn sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút, đoàn kết thanh niên.

Thực tiễn hiện nay cho thấy, độ tuổi cán bộ Đoàn còn trẻ, thời gian công tác thường chỉ kéo dài một đến hai nhiệm kỳ, sau đó chuyển công tác hoặc hết tuổi Đoàn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt cán bộ kế thừa có kinh nghiệm, ảnh hưởng đến tính liên tục và ổn định trong công tác Đoàn.

Bên cạnh yêu cầu vững nghiệp vụ, cán bộ Đoàn cấp cơ sở còn phải có kỹ năng vận động xã hội hóa, am hiểu pháp luật, nắm chắc các chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ, đồng hành hiệu quả cùng thanh niên.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức; chưa thật sự "động" và "mở", chủ yếu dựa vào nguồn cán bộ hiện có; nội dung đào tạo còn nặng lý thuyết, thiếu môi trường thực hành, thiếu cơ hội luân chuyển, cọ xát với những việc khó tại cơ sở.