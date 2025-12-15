Hàng ngàn công trình của thanh niên Quảng Ngãi giúp thay đổi diện mạo nông thôn

Chiều 15.12, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, có 250 đại biểu chính thức tham dự.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, nhằm đánh giá toàn diện về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ 2022 - 2027; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13.

Sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Quảng Ngãi đã ghi nhận sự chuyển động mạnh mẽ. Các hoạt động không chỉ dừng lại ở phong trào mà còn lan tỏa sâu vào đời sống của người dân, đặc biệt là tuổi trẻ Quảng Ngãi. Điều này chứng tỏ sức ảnh hưởng của phong trào đến sự phát triển của thế hệ trẻ trong tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên Quảng Ngãi giúp người dân sửa chữa nhà sau bão ẢNH: H.P

Ba phong trào lớn gồm "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" được triển khai đồng bộ, thu hút gần 850.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Con số này cho thấy sức lan tỏa và chiều sâu của các phong trào hành động cách mạng.

Ở khu vực nông thôn, miền núi, hình ảnh các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia làm đường giao thông, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai đã trở nên quen thuộc. Hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên được triển khai, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đồng thời bồi đắp niềm tin của người dân đối với lớp trẻ.

Đoàn Thanh niên Công an xã Ba Xa (Quảng Ngãi) phối hợp cùng người dân dựng lại cầu bắc qua suối ẢNH: C.A

Phong trào "Thanh niên tình nguyện" được đổi mới theo hướng bền vững, gắn với nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn. Từ "Thắp sáng đường quê", "Ngày Chủ nhật xanh" đến các đội hình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, mỗi hoạt động đều để lại dấu ấn cụ thể.

Song song đó, phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" nổi lên như một điểm sáng. Hàng trăm sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của thanh thiếu niên được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, học tập và đời sống.

Tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10 năm 2025, đề tài "Robot hỗ trợ người tự kỷ (SAP)" của học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn đoạt giải nhất. Sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục trẻ tự kỷ với chi phí thấp, cho thấy tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ không chỉ hướng tới công nghệ hiện đại mà còn gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10 năm 2025 ẢNH: DƯƠNG NƯƠNG

Trong khi đó, phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục được triển khai sâu rộng thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, chăm lo gia đình chính sách, tuyên truyền chủ quyền biển đảo. Hơn 6.500 buổi tuyên truyền với trên 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bối cảnh mới.

Vững bước nhiệm kỳ mới

Đáng chú ý, tuổi trẻ Quảng Ngãi thể hiện rõ vai trò tiên phong trong chuyển đổi số. Hơn 580 hoạt động nâng cao năng lực số được tổ chức, thu hút gần 74.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 100% cơ sở đoàn ứng dụng phần mềm Quản lý đoàn viên và iOffice, góp phần số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả điều hành.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng điện tử trên điện thoại ẢNH: H.P

Công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục là điểm nhấn của nhiệm kỳ. Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức 12 phiên chợ thanh niên, giới thiệu hơn 1.500 sản phẩm đặc trưng của địa phương, kết nối các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã thanh niên.

Nhiều lớp tập huấn về khởi nghiệp, chuyển đổi số, thương mại điện tử được tổ chức; thanh niên được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Nhờ đó, nhiều mô hình khởi nghiệp ở nông thôn, miền núi từng bước đứng vững trên thị trường.

Anh Lê Văn Thương (32 tuổi, xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) là một điển hình. Từ ý tưởng xây dựng thương hiệu cà phê sạch mang hương vị quê hương, anh đã phát triển hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh. Dự án của anh đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn toàn quốc năm 2024.

Từ thực tiễn phong trào, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên, đặc biệt trong chuyển đổi số, cải cách hành chính; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, với khẩu hiệu hành động "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển".

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khởi công xây dựng nhà nhân ái ẢNH: H.P

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tuổi trẻ Quảng Ngãi vững tin bước vào giai đoạn mới, tiếp tục đóng góp vào mục tiêu xây dựng Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Từ những việc làm cụ thể và khát vọng vươn lên không ngừng, tuổi trẻ Quảng Ngãi đang khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng, sẵn sàng vững bước trong kỷ nguyên mới.