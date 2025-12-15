TMP - Điểm đến cho hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số ngành điện

Chương trình là dịp quan trọng để hai bên trao đổi chuyên môn, chia sẻ định hướng phát triển và mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất điện.

Tham dự buổi làm việc, về phía TMP có ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, cùng lãnh đạo, cán bộ các đơn vị và đại diện các công ty con tham dự trực tuyến. Về phía Đại học Bách khoa Hà Nội, đoàn công tác gồm GS-TS Vũ Văn Yêm, PGS-TS Bùi Đăng Thảnh, TS. Phan Xuân Vũ và ThS Ngô Phương Thủy.

Toàn cảnh buổi làm việc

Nền tảng phát triển vững chắc - Tiền đề cho hợp tác chuyên sâu

Tại buổi làm việc, TMP đã giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của đơn vị. Hiện nay, TMP đang quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Thác Mơ (2×75 MW), Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng (1×75 MW) và Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ công suất 50 MWp. Với hệ thống nguồn điện đa dạng, tổng sản lượng phát điện tích lũy của TMP đạt hơn 23 tỉ kWh trong giai đoạn từ năm 1995 - 2024, đóng góp quan trọng cho lưới điện quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Chính quy mô vận hành đa loại hình nguồn điện đã tạo cho TMP một môi trường thực tiễn phong phú, chứa đựng nhiều dữ liệu và bài toán kỹ thuật có giá trị cho nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Hiện trạng hệ thống - Bài toán nghiên cứu gắn với thực tiễn vận hành

Đoàn công tác đã dành thời gian trao đổi chuyên sâu về hiện trạng các hệ thống thiết bị tại nhà máy. Các tổ máy H1, H2 của Nhà máy Thủy điện Thác Mơ đã vận hành gần 30 năm, trải qua nhiều đợt sửa chữa, nâng cấp đối với các hệ thống điều khiển, bảo vệ, kích từ, điều tốc. Thực tiễn vận hành lâu dài này đặt ra nhiều vấn đề kỹ thuật về độ tin cậy, tối ưu vận hành, bảo trì dự báo và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, những nội dung có giá trị lớn cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành điện.

Định hướng khoa học công nghệ và chuyển đổi số năm 2026

Tại buổi làm việc, TMP đã chia sẻ các định hướng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trọng tâm năm 2026, bao gồm:

Các nội dung trên được đánh giá là những bài toán thực tế, có tiềm năng phát triển thành các đề tài nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ giữa TMP và Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội trong thời gian tới.

Trao đổi cởi mở - Thống nhất định hướng hợp tác lâu dài

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tham quan Nhà máy Thủy điện Thác Mơ và Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ, trực tiếp tìm hiểu hiện trạng vận hành, hệ thống thiết bị và các giải pháp kỹ thuật đang được TMP áp dụng. Hai bên cũng dành thời gian trao đổi chuyên môn trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả, độ tin cậy và tính bền vững của nhà máy điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Lê Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ khẳng định TMP luôn sẵn sàng bố trí nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các cơ sở đào tạo, đặc biệt là Đại học Bách khoa Hà Nội, trong nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện đoàn công tác đánh giá cao quy mô, quá trình phát triển cũng như định hướng chuyển đổi số của TMP, thể hiện qua hệ thống quản trị, sản xuất và các đề xuất khoa học công nghệ mang tính thực tiễn cao. Lãnh đạo TMP cũng nhấn mạnh quyết tâm tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ gắn chặt với thực tế vận hành nhà máy.

GS-TS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội (bên phải) khẳng định cơ hội hợp tác giữa nhà trường và TMP

Nền tảng cho nhà máy điện thông minh, hiện đại và bền vững

Với quy mô vận hành đa dạng, định hướng chuyển đổi số rõ ràng và tinh thần chủ động đổi mới, TMP không chỉ là đơn vị sản xuất điện mà còn là môi trường thực tiễn giàu dữ liệu cho hợp tác nghiên cứu khoa học giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo hàng đầu. Thông qua hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội, TMP từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nhà máy điện thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, gia tăng giá trị bền vững và khẳng định vai trò tích cực của đơn vị trong lộ trình chuyển đổi số của EVNGENCO2 và ngành Điện Việt Nam.