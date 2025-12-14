Tuổi trẻ An Giang tiến vào kỷ nguyên mới

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương

Giai đoạn 2022 - 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh An Giang có bước chuyển mình mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng từ nông thôn đến đô thị, từ biên giới đến hải đảo. Tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ được khơi dậy rõ nét hơn bao giờ hết. Đặc biệt, tỉnh An Giang sau sáp nhập với Kiên Giang đã mở ra không gian phát triển chiến lược rộng lớn cho vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa, mở ra tầm nhìn mới cho thế hệ trẻ.

Xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” ở xã An Minh, tỉnh An Giang (trước đây là thị trấn Thứ 11, H.An Minh, tỉnh Kiên Giang) ẢNH: TRẦN NGỌC

Chỉ tính trong 3 năm, từ 2022 - 2025, có 19/25 chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được các cấp bộ Đoàn của 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang trước khi sáp nhập thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, các chỉ tiêu còn lại thực hiện đạt kết quả cao. Trong đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ, đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức, gắn với yêu cầu chuyển đổi số, giúp nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên trong thời kỳ mới.

Nét nổi bật là 3 phong trào lớn: "Thanh niên tình nguyện - Tuổi trẻ sáng tạo - Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ An Giang, góp phần thay đổi diện mạo địa phương bằng những công trình thiết thực và bền vững. Từ xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan đến tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, tuổi trẻ luôn ở tuyến đầu của các chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Đoàn An Giang cũng đã vận động xây dựng rất nhiều cầu ẢNH: T.N

Khánh thành cầu do Tỉnh đoàn An Giang vận động xây dựng ẢNH: T.N

Đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa ít nhất 400 km đường; lắp đặt hơn 1.500 bóng đèn năng lượng mặt trời; phát quang hơn 150 km đường giao thông nông thôn; hơn 50 cây cầu nông thôn được xây dựng, góp phần thay đổi đời sống người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa. Ở các đô thị, phong trào thanh niên lại mang sắc thái riêng: trẻ trung, năng động và quan tâm đến nếp sống văn minh. Các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh", "Hãy làm sạch biển", "Đổi rác lấy quà", "Chợ dân sinh không rác thải nhựa" đã trở thành những mô hình ý nghĩa, được nhân rộng trong toàn tỉnh. Tỉnh có hơn 300 đội hình bảo vệ môi trường với 7.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, trở thành lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch ứng phó thiên tai và xử lý sự cố môi trường.

Tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và nghĩa tình vì cộng đồng cũng được tuổi trẻ An Giang phát huy qua nhiều chương trình nhân ái: "Xuân tình nguyện", "Tháng Ba biên giới", "Tết hải đảo", "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng"… Hơn 10.000 phần quà trị giá trên 5 tỉ đồng được trao; hơn 60.000 đơn vị máu được hiến; hàng ngàn căn nhà tạm được xóa và sửa chữa; hơn 31.000 trẻ em khó khăn được hỗ trợ. Những con số ấy phản ánh sức lan tỏa của tinh thần xung kích và lòng nhân ái trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Qua các phong trào, hoạt động được triển khai đã xuất hiện nhiều đoàn viên, thanh niên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét và có gần 9.200 đoàn viên, thanh niên được kết nạp Đảng.

Khát vọng vươn lên

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ An Giang bản lĩnh - đoàn kết - khát vọng - sáng tạo - phát triển", cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, ra sức học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, xứng đáng là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ quê hương, để đưa An Giang trở thành địa phương phát triển khá của cả nước.

Theo đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh đoàn An Giang quan tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: xây dựng lớp thanh niên yêu nước, bản lĩnh, tri thức, giàu trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức, hiện thực hóa phương châm "mỗi thanh niên - một ý tưởng sáng tạo, một kỹ năng số, một dự án cống hiến"; phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và an sinh xã hội; quan tâm chăm lo, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, vun bồi cho thế hệ tương lai của quê hương, đất nước; chú trọng việc xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh, linh hoạt, hiện đại và gần gũi với thanh niên.

Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, cho biết: "Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đại hội có ý nghĩa quan trọng, với không gian phát triển chiến lược lớn hơn. Với tinh thần ấy, tuổi trẻ An Giang sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết không chờ đợi, không ngại khó; tự tin, bản lĩnh, khát vọng, trách nhiệm, tiên phong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp".



