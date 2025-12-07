Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Tuổi trẻ Quảng Ninh hướng về cộng đồng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/12/2025 20:14 GMT+7

Hướng về cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Quảng Ninh đồng loạt ra quân Ngày thanh niên cùng hành động, lan tỏa tinh thần tình nguyện và khí thế tiên phong.

Sáng 7.12, tại xã Bình Liêu, Tỉnh đoàn Quảng Ninh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động, chào mừng thành công Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Sức trẻ Quảng Ninh hướng về cộng đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh và các đơn vị đồng hành trao tặng hệ thống máy tính liên thôn

ẢNH: LA LÀNH

Cũng tại đây, tuổi trẻ toàn tỉnh Quảng Ninh phát động đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030" và ra quân chương trình "Tình nguyện mùa đông 2025 - Xuân tình nguyện 2026".

Trong khuôn khổ chương trình, hàng loạt phần việc ý nghĩa được triển khai, thể hiện vai trò xung kích của thanh niên. Nổi bật là công trình "Hệ thống máy tính liên thôn" trị giá 90 triệu đồng; 40 góc học tập "Cùng em hướng tương lai"; không gian đọc sách và sinh hoạt Đội cho học sinh Trường tiểu học và THCS Bình Liêu trị giá 30 triệu đồng. 

Ngoài ra, 20 xe đạp và 30 suất quà đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Sức trẻ Quảng Ninh hướng về cộng đồng - Ảnh 2.

Tỉnh Đoàn trao tặng 40 góc học tập "Cùng em hướng tới tương lai" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: LA LÀNH

Đoàn viên, thanh niên Bình Liêu cũng đã tổ chức trồng cây, vệ sinh môi trường, tuyên truyền sử dụng eTax Mobile đến các hộ kinh doanh và cắt tóc miễn phí cho trẻ em thôn Nà Cắp. Tất cả đều diễn ra với tinh thần sôi nổi, trách nhiệm, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân vùng biên giới.

Ngày thanh niên cùng hành động được triển khai đồng loạt tại 100% cơ sở Đoàn, Hội trong toàn tỉnh, trở thành dấu mốc mở đầu nhiệm kỳ mới, cụ thể hóa tinh thần "Tiên phong - Sáng tạo - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển".

Sức trẻ Quảng Ninh hướng về cộng đồng - Ảnh 3.

Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân sửa chữa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

ẢNH: Q.N

Hoạt động không chỉ thể hiện quyết tâm bắt tay ngay vào việc của tuổi trẻ Quảng Ninh mà còn góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần tình nguyện rộng khắp.

Cùng thời điểm này, nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ninh cũng đồng loạt ra quân hỗ trợ an sinh xã hội. Ngày 6.12, Đoàn P.Mông Dương khởi công xây dựng 3 "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tình cảm sẻ chia và trách nhiệm của thanh niên đối với thế hệ tương lai. 

Trước đó, sáng 4.12, tuổi trẻ P.Liên Hòa phối hợp lực lượng dân quân hỗ trợ tháo dỡ, dọn mặt bằng xây nhà mới cho hộ nghèo tại khu Phong Hải 1.

Tin liên quan

Tuổi trẻ Quảng Ninh lan tỏa khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Quảng Ninh lan tỏa khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Quảng Ninh đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng thông qua hàng loạt hoạt động thiết thực gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ninh Tỉnh Đoàn Quảng Ninh eTax Mobile Xuân tình nguyện 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận