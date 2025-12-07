Tuổi trẻ Quảng Ninh hướng về cộng đồng

Sáng 7.12, tại xã Bình Liêu, Tỉnh đoàn Quảng Ninh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động, chào mừng thành công Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh và các đơn vị đồng hành trao tặng hệ thống máy tính liên thôn ẢNH: LA LÀNH

Cũng tại đây, tuổi trẻ toàn tỉnh Quảng Ninh phát động đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030" và ra quân chương trình "Tình nguyện mùa đông 2025 - Xuân tình nguyện 2026".



Trong khuôn khổ chương trình, hàng loạt phần việc ý nghĩa được triển khai, thể hiện vai trò xung kích của thanh niên. Nổi bật là công trình "Hệ thống máy tính liên thôn" trị giá 90 triệu đồng; 40 góc học tập "Cùng em hướng tương lai"; không gian đọc sách và sinh hoạt Đội cho học sinh Trường tiểu học và THCS Bình Liêu trị giá 30 triệu đồng.

Ngoài ra, 20 xe đạp và 30 suất quà đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tỉnh Đoàn trao tặng 40 góc học tập "Cùng em hướng tới tương lai" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: LA LÀNH

Đoàn viên, thanh niên Bình Liêu cũng đã tổ chức trồng cây, vệ sinh môi trường, tuyên truyền sử dụng eTax Mobile đến các hộ kinh doanh và cắt tóc miễn phí cho trẻ em thôn Nà Cắp. Tất cả đều diễn ra với tinh thần sôi nổi, trách nhiệm, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân vùng biên giới.

Ngày thanh niên cùng hành động được triển khai đồng loạt tại 100% cơ sở Đoàn, Hội trong toàn tỉnh, trở thành dấu mốc mở đầu nhiệm kỳ mới, cụ thể hóa tinh thần "Tiên phong - Sáng tạo - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển".

Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân sửa chữa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ẢNH: Q.N

Hoạt động không chỉ thể hiện quyết tâm bắt tay ngay vào việc của tuổi trẻ Quảng Ninh mà còn góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần tình nguyện rộng khắp.

Cùng thời điểm này, nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ninh cũng đồng loạt ra quân hỗ trợ an sinh xã hội. Ngày 6.12, Đoàn P.Mông Dương khởi công xây dựng 3 "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tình cảm sẻ chia và trách nhiệm của thanh niên đối với thế hệ tương lai.

Trước đó, sáng 4.12, tuổi trẻ P.Liên Hòa phối hợp lực lượng dân quân hỗ trợ tháo dỡ, dọn mặt bằng xây nhà mới cho hộ nghèo tại khu Phong Hải 1.