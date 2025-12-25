Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Doanh nghiệp nào ở Quảng Ngãi thưởng tết hơn 205 triệu đồng/người?

Hải Phong
Hải Phong
25/12/2025 15:14 GMT+7

Công ty TNHH Điện tử Foster thuộc khối doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ngãi dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với số tiền hơn 205 triệu đồng/người.

Ngày 25.12, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi thông tin về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp năm 2025. Trong đó, có thông tin kết quả dự kiến về tiền thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Doanh nghiệp nào ở Quảng Ngãi thưởng tết hơn 205 triệu đồng/người?- Ảnh 1.

Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư làm việc

ẢNH: CẨM ÁI

Theo đó, đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tiền lương bình quân cao nhất đạt 41 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất 2,5 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến thưởng Tết dương lịch 2026 dao động từ 1 - 11,5 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ 1 đến hơn 40 triệu đồng/người.

doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, mức lương cao nhất lên tới 163 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 4 triệu đồng/người/tháng. Thưởng Tết dương lịch dự kiến từ 0,2 - 28 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán từ 0,5 - 56 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh ghi nhận mức lương cao nhất hơn 46 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,5 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến thưởng Tết dương lịch từ 0,1 đến hơn 46 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ 1 - 84,5 triệu đồng/người.

Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức lương cao nhất đạt hơn 119 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất gần 4 triệu đồng/người/tháng. Thưởng Tết dương lịch 2026 dự kiến dao động từ 0,1 - 100 triệu đồng/người; dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất lên tới hơn 205 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người là Công ty TNHH Điện tử Foster đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nhìn chung, tình hình tiền lương, tiền thưởng năm 2025 và dự kiến thưởng tết năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có sự chênh lệch khá lớn giữa các loại hình doanh nghiệp.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể, đình công hay lãn công. Phần lớn doanh nghiệp thực hiện tương đối tốt công tác đối thoại, thương lượng, kịp thời giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Quan hệ lao động nhìn chung ổn định, hài hòa, góp phần bảo đảm sản xuất, kinh doanh và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

thưởng tết doanh nghiệp Quảng Ngãi
