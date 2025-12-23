Bãi biển đẹp nhất Quảng Ngãi tan hoang vì triều cường xâm thực

Những ngày qua, triều cường dâng cao kèm sóng lớn đã gây ra tình trạng xâm thực nghiêm trọng dọc bờ biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê). Tình trạng sạt lở diễn ra trên chiều dài khoảng 2 km, nhiều đoạn bị sóng biển đánh trực diện, lớp cát bảo vệ bị cuốn phăng, để lộ các vách sạt lở dựng đứng.

Bãi biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi) bị triều cường xâm thực nghiêm trọng ẢNH: HẢI PHONG

Bờ biển vốn thoải, bằng phẳng nay trở nên nham nhở. Tại nhiều vị trí, đất, cát bị kéo tuột ra biển, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu triều cường và sóng lớn còn kéo dài.

Không chỉ bờ cát bị xâm thực, rừng dương và hàng dừa ven biển được xem là "lá chắn" tự nhiên chống sóng gió cũng bị sóng đánh bật gốc, trơ rễ, nhiều cây ngã đổ nằm chỏng chơ.

Bãi biển Mỹ Khê được xem là bãi tắm đẹp nhất Quảng Ngãi. Những năm gần đây, bãi biển này liên tục chịu tác động mạnh của sóng lớn, nhưng theo người dân địa phương, mức độ xâm thực năm nay nghiêm trọng hơn hẳn.

Ông Phạm Cúc chỉ tay về rừng dương bị sóng đánh bật gốc ẢNH: HẢI PHONG

Ông Phạm Cúc (58 tuổi, ở xã Tịnh Khê), chủ một cơ sở kinh doanh ven biển Mỹ Khê, lo lắng: "Chưa bao giờ tôi thấy triều cường mạnh như năm nay. Sóng biển quật tơi tả hàng dừa, nước áp sát cả tuyến đường ven biển. Hàng dương hơn 40 năm tuổi cũng bị đánh trơ gốc".

Cùng nỗi lo, ông Đào Hữu Xi (58 tuổi, ở xã Tịnh Khê) cho biết, mỗi đêm triều cường dâng cao lại "ăn" thêm nhiều mét bờ biển. "Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đường dân sinh và các hộ dân sống gần biển sẽ bị đe dọa", ông Xi nói.

Trước mắt, một số nhà hàng, cơ sở kinh doanh tại khu vực này đã chủ động đổ đá để gia cố bờ biển. Tuy nhiên, mép nước vốn cách xa hàng chục mét nay đã áp sát, sóng liên tục xô vào bờ đá, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu.

Sóng đánh ăn sâu vào bên trong tạo hàm ếch ẢNH: HẢI PHONG

Hồi cuối năm 2024, thời tiết biển diễn biến xấu kết hợp triều cường đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển Mỹ Khê, khiến nhiều hạng mục hạ tầng du lịch có nguy cơ hư hỏng, thậm chí "biến mất". Đến tháng 2.2025, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân xúc cát, đóng bao tạo kè tạm nhằm bảo vệ bờ biển bị xâm thực nặng.

Tuy nhiên, trong đợt bão số 13 (Kalmaegi) tháng 11 vừa qua, triều cường và sóng lớn tiếp tục "quật" tan hoang khu vực này, nhiều cây xanh chắn sóng bị bật gốc, đổ ngã. Từ đó đến nay, tình trạng sạt lở vẫn chưa dừng lại.

Ngày 23.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết bãi biển Mỹ Khê bị triều cường xâm thực nghiêm trọng đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đất đai của người dân và hoạt động du lịch địa phương.

Theo ông Vương, các đơn vị chức năng đang kiểm tra, đánh giá toàn bộ hiện trạng bờ biển Mỹ Khê để hoàn thiện phương án phù hợp. "Địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở nhằm bảo vệ bờ biển, đồng thời tạo cảnh quan phục vụ phát triển du lịch", ông Vương cho hay.

Một số hình ảnh được PV Thanh Niên ghi nhận tại bãi biển Mỹ Khê vào sáng nay 23.12:

Triều cường xâm thực ăn sâu vào bên trong bờ biển Mỹ Khê ẢNH: HẢI PHONG

Hàng loạt cây dương hơn 40 năm tuổi bị sóng cuốn trôi ẢNH: HẢI PHONG

Hàng dương bị sóng đánh trơ gốc nằm la liệt ở bờ biển Mỹ Khê ẢNH: HẢI PHONG

Triều cường ngoạm sâu vào đất liền, đe dọa quán cà phê sát bờ biển ẢNH: HẢI PHONG

Để khắc phục tình trạng triều cường xâm thực, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ đã thuê máy móc, thiết bị đổ đá hộc làm kè ẢNH: HẢI PHONG

Triều cường xâm thực bờ biển Mỹ Khê gây sạt lở dài gần 2 km ẢNH: HẢI PHONG