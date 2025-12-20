Doanh thu du lịch Quảng Ngãi ước đạt 3.700 tỉ đồng trong năm 2025

Ngày 20.12, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổng lượt khách du lịch đến địa phương trong năm 2025 ước đạt khoảng 5,2 triệu lượt, tăng 38% so với năm 2024. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 3.700 tỉ đồng, tăng 74%.

Du khách chụp ảnh bên hồ nước ở Măng Đen (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Quảng Ngãi đạt khoảng 98.500 lượt, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Thu ngoại tệ từ du lịch ước đạt 22 triệu USD, tăng 2,5 lần, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - dịch vụ của địa phương.

Theo Sở VH-TT-DL, các điểm đến du lịch trong tỉnh tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Ở khu vực phía tây, các làng du lịch cộng đồng cùng khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành lựa chọn yêu thích nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và những trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc.

Trong khi đó, khu vực biển đảo phía đông, như Lý Sơn, Sa Huỳnh, Mỹ Khê tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhờ lợi thế cảnh quan biển đảo, giá trị di sản văn hóa lâu đời và ẩm thực đặc trưng. Các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm, khám phá thiên nhiên và văn hóa địa phương ngày càng phù hợp với xu hướng du lịch được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.

Đánh giá về kết quả này, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch trong năm 2025 đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, việc mở rộng không gian phát triển du lịch sau sáp nhập tỉnh đã tạo thêm dư địa, mang lại diện mạo mới và sức hút mới cho các điểm đến.

Cùng với đó là hiệu quả từ các chính sách thu hút đầu tư, nâng tầm chất lượng sản phẩm du lịch, tăng cường hoạt động quảng bá và cải thiện hạ tầng giao thông, dịch vụ.

Du khách tham quan ở Hang Câu, Lý Sơn ẢNH: H.P

"Du lịch Quảng Ngãi đang từng bước khẳng định thương hiệu và tạo vị thế rõ nét hơn trên bản đồ du lịch khu vực. Đặc biệt, người dân ngày càng trở thành trung tâm của hoạt động du lịch, trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ, gìn giữ ẩm thực, lễ hội và nghề truyền thống. Điều này vừa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương", bà Trung nhấn mạnh.

Theo Sở VH-TT-DL, thời gian tới Quảng Ngãi sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trọng tâm là hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng tại các khu vực trọng điểm, như Lý Sơn, Sa Huỳnh, Mỹ Khê, Măng Đen, Ngọc Linh; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng có sức cạnh tranh; đẩy mạnh chuyển đổi số và quảng bá trên các nền tảng số, đồng thời phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bền vững.