Người cho thuê nhà, bất động sản doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế vẫn phải kê khai

Bộ Tài chính vừa đăng tải văn bản trả lời ý kiến của cá nhân, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tám (Lâm Đồng) xoay quanh việc tính thuế khi cho thuê tài sản là bất động sản. Ông Nguyễn Văn Tám hỏi: "Tôi là hộ kinh doanh có phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản là bất động sản, hợp đồng tính từ ngày 1.10.2025 đến ngày 30.9.2027. Giá cho thuê mỗi tháng là 18 triệu đồng (đã bao gồm thuế). Bên thuê thanh toán 3 tháng/lần. Bên cho thuê chịu trách nhiệm kê khai và nộp các khoản thuế phát sinh đối với hoạt động cho thuê tài sản. Tôi chỉ có phát sinh 1 hoạt động kinh doanh này, không có hoạt động kinh doanh nào khác. Tôi muốn hỏi, trong năm 2025, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động cho thuê tài sản của tôi là 18 triệu đồng x 3 tháng = 54 triệu đồng. Vậy tôi có thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân do có doanh thu năm dưới 100 triệu đồng không?".

Người cho thuê nhà, bất động sản phải kê khai dù doanh thu dưới ngưỡng nộp thuế ẢNH: TNO

Trả lời câu hỏi này, Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng trích dẫn quy định về việc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc trường hợp không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn. Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm Thông tư 40/2021 ngày 1.6.2021 do Bộ Tài chính ban hành. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Căn cứ các quy định trên, Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng có ý kiến: Trường hợp của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tám chỉ phát sinh hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm mà có doanh thu năm 2025 là 54 triệu đồng, dưới ngưỡng 100 triệu đồng nên không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân trong năm 2025. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tám có nghĩa vụ kê khai thuế đầy đủ theo quy định, vì đây là hoạt động kinh doanh có phát sinh doanh thu. Việc kê khai thuế theo từng kỳ phát sinh thanh toán hoặc theo năm theo quy định.

Như vậy, đối với người cho thuê nhà, bất động sản từ năm 2026 nếu doanh thu dưới ngưỡng 500 triệu đồng thì sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, cá nhân, hộ kinh doanh này cũng phải kê khai thuế đầy đủ theo quy định.



