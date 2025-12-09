Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Hoạt động mua bán sáp nhập tập trung vào nhóm doanh nghiệp bất động sản

Mai Phương
Mai Phương
09/12/2025 19:48 GMT+7

Chiều 9.12, Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập (M&A) doanh nghiệp Việt Nam 2025 do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, diễn ra tại TP.HCM.

Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập có chủ đề “Vị thế mới - Vận hội mới” diễn ra trong bối cảnh thị trường M&A Việt Nam duy trì được sự ổn định. Cụ thể, theo số liệu KPMG, trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 218 thương vụ mua bán, sáp nhập có tổng giá trị 2,3 tỉ USD, giảm khoảng 900 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm thương vụ quy mô lớn đóng góp gần 1 tỉ USD giá trị giao dịch, phần lớn đến từ nhà đầu tư quốc tế, cho thấy sức hút của tài sản chất lượng cao và hoạt động ổn định. Trong đó dòng vốn ngoại duy trì sự hiện diện mạnh mẽ, đặc biệt từ Singapore, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc - nhóm dẫn dắt nhiều thương vụ lớn nhất trong năm. Các thương vụ mua bán sáp nhập nổi bật năm nay chủ yếu tập trung vào bất động sản, vật liệu, tài chính và y tế. Một số thương vụ lớn trị giá 1-1,5 tỉ USD đang trong giai đoạn hoàn tất, dự kiến tạo cú hích mới cho giai đoạn 2026 - 2027.

Hoạt động mua bán sáp nhập tập trung vào nhóm doanh nghiệp bất động sản- Ảnh 1.

Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập có chủ đề “Vị thế mới - Vận hội mới” diễn ra chiều 9.12

ẢNH: CTV

Triển vọng M&A Việt Nam năm 2026 được đánh giá tích cực, nhờ loạt động lực quan trọng như việc cải tiến luật Đất đai và thủ tục đầu tư; thị trường trái phiếu minh bạch hơn; cơ chế bán điện trực tiếp mở rộng dư địa cho năng lượng tái tạo; xu hướng đầu tư mạnh vào bệnh viện, chẩn đoán và y tế công nghệ; cùng làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng tiếp tục kéo dòng vốn vào vật liệu, công nghiệp và sản xuất xuất khẩu.

Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: Việt Nam nói chung, thị trường M&A Việt Nam nói riêng vẫn luôn được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là một thị trường an toàn, hấp dẫn, giàu tiềm năng. Các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước vẫn đặt nhiều niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, cũng như tiềm năng và cơ hội của điểm đến đầu tư Việt Nam. “Tôi luôn tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ giữ vững vị thế top đầu trong khu vực về thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên phong, như bán dẫn, AI… Trong đó, M&A tiếp tục là một kênh dẫn vốn quan trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài, từ Mỹ, châu Âu và cả các nhà đầu tư truyền thống của Việt Nam, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… vẫn đang rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam thông qua hình thức này”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.

Tin liên quan

Hoạt động M&A tại Việt Nam thu hút 8,8 tỉ USD bất chấp dịch Covid-19

Hoạt động M&A tại Việt Nam thu hút 8,8 tỉ USD bất chấp dịch Covid-19

Nhiều thương vụ mua bán sáp nhập đã diễn ra thành công trong năm 2021, tăng cao so với năm vừa qua.

Khám phá thêm chủ đề

mua bán sáp nhập M&A Bất động sản thương vụ mua bán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận