Hoạt động mua bán sáp nhập tập trung vào nhóm doanh nghiệp bất động sản

Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập có chủ đề “Vị thế mới - Vận hội mới” diễn ra trong bối cảnh thị trường M&A Việt Nam duy trì được sự ổn định. Cụ thể, theo số liệu KPMG, trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 218 thương vụ mua bán, sáp nhập có tổng giá trị 2,3 tỉ USD, giảm khoảng 900 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm thương vụ quy mô lớn đóng góp gần 1 tỉ USD giá trị giao dịch, phần lớn đến từ nhà đầu tư quốc tế, cho thấy sức hút của tài sản chất lượng cao và hoạt động ổn định. Trong đó dòng vốn ngoại duy trì sự hiện diện mạnh mẽ, đặc biệt từ Singapore, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc - nhóm dẫn dắt nhiều thương vụ lớn nhất trong năm. Các thương vụ mua bán sáp nhập nổi bật năm nay chủ yếu tập trung vào bất động sản, vật liệu, tài chính và y tế. Một số thương vụ lớn trị giá 1-1,5 tỉ USD đang trong giai đoạn hoàn tất, dự kiến tạo cú hích mới cho giai đoạn 2026 - 2027.

Triển vọng M&A Việt Nam năm 2026 được đánh giá tích cực, nhờ loạt động lực quan trọng như việc cải tiến luật Đất đai và thủ tục đầu tư; thị trường trái phiếu minh bạch hơn; cơ chế bán điện trực tiếp mở rộng dư địa cho năng lượng tái tạo; xu hướng đầu tư mạnh vào bệnh viện, chẩn đoán và y tế công nghệ; cùng làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng tiếp tục kéo dòng vốn vào vật liệu, công nghiệp và sản xuất xuất khẩu.

Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: Việt Nam nói chung, thị trường M&A Việt Nam nói riêng vẫn luôn được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là một thị trường an toàn, hấp dẫn, giàu tiềm năng. Các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước vẫn đặt nhiều niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, cũng như tiềm năng và cơ hội của điểm đến đầu tư Việt Nam. “Tôi luôn tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ giữ vững vị thế top đầu trong khu vực về thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên phong, như bán dẫn, AI… Trong đó, M&A tiếp tục là một kênh dẫn vốn quan trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài, từ Mỹ, châu Âu và cả các nhà đầu tư truyền thống của Việt Nam, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… vẫn đang rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam thông qua hình thức này”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.