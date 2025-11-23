Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quảng Ngãi: Tiếp tục sạt lở trên QL24 đoạn qua xã Măng Đen

Hải Phong
Hải Phong
23/11/2025 08:25 GMT+7

Sạt lở tiếp diễn trên QL24 đoạn qua xã Măng Đen (Quảng Ngãi) khiến giao thông ách tắc dù đã được xử lý trước đó.

Sáng nay 23.11, Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và máy móc để khắc phục điểm sạt lở trên QL24 tại Km112+100 thuộc địa bàn xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Tiếp tục sạt lở trên QL24 đoạn qua xã Măng Đen- Ảnh 1.

Đất tràn xuống QL24 khiến giao thông tê liệt

ẢNH: H.P

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay, khu vực xã Măng Đen có mưa lớn khiến tuyến QL24 qua địa bàn tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường rất lớn. Đặc biệt, tại Km112+100 (QL24), dù đã được xử lý trước đó nhưng sáng nay tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng trở lại, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Theo Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum, mưa lớn kéo dài khiến đất đá bị nhão, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và xử lý. Các phương tiện cơ giới gặp nhiều trở ngại do nền địa hình yếu và trơn trượt. Đơn vị đang túc trực 24/24 tại các điểm sạt lở để điều tiết giao thông và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Quảng Ngãi: Tiếp tục sạt lở trên QL24 đoạn qua xã Măng Đen- Ảnh 2.

Nhựa đường trên tuyến QL24 tại Km 112+200 (đoạn qua xã Măng Đen) bị trồi lên cao gần 0,5 m so với mặt đường

ẢNH: H.P

Trước đó, ngày 14.11, trên tuyến QL24 tại Km 112+200 (đoạn qua xã Măng Đen) bị sạt lở khiến mặt đường trồi lên sát lề phải khoảng 100 m, vị trí cao nhất khoảng 1,2 m, bề rộng vệt trồi 5,5 m tính từ chân kè taluy dương. Mặt đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dù tuyến vẫn còn lưu thông được 1 làn.

