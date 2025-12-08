Chủ tịch UBND TP.Huế: Năm 2025 đặc biệt thách thức với đợt lũ kéo dài 23 ngày

TP.Huế đạt mức tăng trưởng GRDP 8,5%

Ngày 8.12, HĐND TP.Huế khai mạc kỳ họp thứ 11 (diễn ra trong 2 ngày 8 và 9.12) để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, xem xét thông qua các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các nghị quyết quan trọng khác.

Các đại biểu tham gia kỳ họp ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH BỐN

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu, cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại; thiên tai, mưa lũ nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, tinh thần đoàn kết, nỗ lực của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội..., đời sống của nhân dân đảm bảo.

"Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục xem xét, quyết nghị các giải pháp trọng tâm nhằm tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo định hướng của Trung ương, đi đôi với bảo đảm ổn định vĩ mô, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và năng lực cạnh tranh đô thị", Chủ tịch HĐND TP.Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của TP.Huế tại kỳ họp ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH BỐN

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt thách thức với đợt lũ kéo dài 23 ngày vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 khiến sản xuất đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, dịch vụ - du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, TP.Huế vẫn đạt mức tăng trưởng GRDP 8,5%, thuộc nhóm 12/34 tỉnh, thành có mức tăng cao nhất nước. Quy mô nền kinh tế đạt 91.000 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 3.100 - 3.200 USD, thu ngân sách đạt 14.960 tỉ đồng (tăng 14,5% so với cùng kỳ); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 39.350 tỉ đồng (tăng gần 23%).

Đặc biệt, dấu ấn quan trọng khác trong năm 2025 là sự trỗi dậy của sản xuất công nghiệp. Chỉ số IIP (chỉ số sản xuất công nghiệp) tăng 14 - 15% với hàng loạt dự án quy mô lớn tạo năng lực sản xuất mới, như: khu liên hợp xe ô tô Kim Long Motor tăng vốn thêm 21.000 tỉ đồng; nhà máy Kanglongda giai đoạn 2; nhà máy EON Industry (mũ bảo hiểm); nhà máy Okura Industrial; nhà máy bia Phú Bài mở rộng; dây chuyền chế biến cát - bột thạch anh chất lượng cao...

Những dự án này đang từng bước tạo nên một cực tăng trưởng công nghiệp mới cho Huế, giảm sự lệ thuộc vào du lịch và dịch vụ.

TP.Huế quyết tâm bứt phá tăng trưởng

Theo Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn, năm 2026, Huế đặt mục tiêu rất cao, GRDP tăng từ 10% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 3.500 - 3.600 USD, thu ngân sách tăng 14 - 15%, xuất khẩu tăng 10 - 12%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 67%, trường đạt chuẩn quốc gia trên 85%, lao động qua đào tạo đạt 76%...

Cùng với đó, 6 chương trình trọng điểm sẽ được triển khai: phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển công nghiệp; phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để đạt được mục tiêu đó, cần quyết tâm cao của toàn hệ thống chính quyền, tháo gỡ những điểm nghẽn, khắc phục tồn tại để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để đạt mục tiêu phát triển 2 con số trong năm 2026.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo kỳ họp ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH BỐN

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đánh giá, 2025 là một năm đầy thử thách, khi kinh tế - chính trị thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, thiên tai cực đoan xảy ra trên diện rộng.

Mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 gây thiệt hại nặng nề về đời sống và sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp tiến độ nhiều dự án phát triển. Dẫu vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng cùng cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là năm có ý nghĩa tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ.

"Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng HĐND thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, đáp ứng nguyện vọng cử tri; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, xây dựng Huế phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương”, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.