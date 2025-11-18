Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/11/2025 18:09 GMT+7

HĐND TP.Huế trong kỳ họp chuyên đề lần thứ 28 đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều nay 18.11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 28 của HĐND TP.Huế, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thành ủy Huế, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế - Ảnh 1.

Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND TP.Huế, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Huế (bên trái) và ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn

ẢNH: PHAN NGỌC MINH

Ông Nguyễn Khắc Toàn (55 tuổi, quê quán P.Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có trình độ cử nhân Luật, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Toàn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từ chuyên viên nghiên cứu tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa (giai đoạn tháng 4.1995 - 2.2002). Đến nay, ông đã trải qua các chức vụ: Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tháng 3.2020, ông được bầu làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; từ tháng 6.2021 giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Ngày 16.9.2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và XII.

Ngày 16.11, ông Nguyễn Khắc Toàn được Ban Bí thư T.Ư Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Huế, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế, thay ông Phan Thiên Định được Ban Bí thư T.Ư Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sáng nay (18.11), HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bầu ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế, ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết đây là vinh dự rất lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Ông cam kết sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ cùng tập thể UBND thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, không ngừng xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhậm chức tại kỳ họp

ẢNH: PHAN NGỌC MINH

Tại kỳ họp, HĐND TP.Huế cũng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.Huế đối với ông Phan Thiên Định; miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.Huế đối với ông Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy Huế (được Thành ủy Huế phân công nhiệm vụ mới). Đồng thời, bầu bổ sung ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh văn phòng UBND TP.Huế, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế - Ảnh 3.

Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Huế (bìa trái) và ông Nguyễn Khắc Toàn, tân Chủ tịch UBND TP.Huế (phải) tặng hoa chúc mừng ông Trần Hữu Thùy Giang

ẢNH: PHAN NGỌC MINH


Xem thêm bình luận