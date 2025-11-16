Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Phó bí thư Thành ủy Huế

Sáng nay 16.11, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ. Ban Bí thư T.Ư Đảng, điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến nhận công tác tại Thành ủy Huế, giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: PHAN NGỌC MINH

Ông Nguyễn Khắc Toàn (55 tuổi, quê quán tại P.Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), có trình độ cử nhân luật, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp chính trị.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn ẢNH: PHAN NGỌC MINH

Trước khi giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (mới) từ tháng 7.2025, ông Nguyễn Khắc Toàn từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa và giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn ẢNH: PHAN NGỌC MINH

Ông Toàn trải qua các chức vụ: Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tháng 3.2020, ông được bầu làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; từ tháng 6.2021 giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Ngày 16.9.2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và XII.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn chia sẻ niềm vinh dự và vui mừng khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng và Ban Thường vụ Thành ủy Huế đồng thuận, ủng hộ phân công chức vụ mới. Ông nhận thức rõ cần phải nỗ lực và dày công phấn đấu hết mình để xứng đáng với những kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.Huế.

Ông Nguyễn Khắc Toàn cam kết cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và đội ngũ lãnh đạo TP.Huế tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả tâm huyết của các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo hành động quyết liệt vì sự phát triển bền vững, hiện đại và đáng sống của TP.Huế.