Tối 17.10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27 của HĐND TP.Huế, ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.Huế, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tín nhiệm cao (44/44 đại biểu có mặt, đạt 89%).

Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Huế (bìa trái) cùng ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế (thứ 3 từ trái sang) và ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ông Phan Thiên Định ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Ông Phan Thiên Định 54 tuổi, quê quán xã Phú Hải, H.Phú Vang (nay là P.Thuận An, TP.Huế); trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cử nhân luật, thạc sĩ quản lý hành chính công; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế, thay ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Huế vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Phan Thiên Định là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, thanh tra viên của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2004. Ông đã kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bí thư Thành ủy Huế (cũ), Bí thư Q.Thuận Hóa (sau khi TP.Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương).

Đến ngày 30.6, ông được điều động đến nhận công tác tại HĐND TP.Huế và được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phan Thiên Định là lãnh đạo cởi mở, có tài khoản mạng xã hội Facebook để lan tỏa những giá trị văn hóa Huế với lượng người theo dõi lên đến 39.000 người.

Ông Phan Thiên Định, tân Chủ tịch UBND TP.Huế ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH

Quá trình công tác của ông Phan Thiên Định từ năm 2004 đến nay ẢNH: GIANG TRẦN

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Huế lần thứ 17 ngày 3.10, ông Phan Thiên Định đã được bầu giữ chức Phó bí thư Thành ủy.

Ông Hồ Ngọc Minh (44 tuổi, ở P.Vỹ Dạ) cho biết ông và nhiều người dân khu phố đã theo dõi kỳ họp HĐND để chờ thông tin bầu cử. "Người dân khu phố của tôi kỳ vọng với phong cách lãnh đạo gần gũi, cởi mở và biết lắng nghe, ông Phan Thiên Định sẽ đưa TP.Huế ngày càng phát triển, xinh đẹp, trở thành thành phố đáng sống cho mọi người dân và điểm đến cho du khách gần xa", ông Minh chia sẻ.



