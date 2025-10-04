Tân Bí thư Thành ủy Huế: 'Cấp bách cải thiện chất lượng cán bộ xã, phường'

Hôm nay 4.10, sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Huế lần thứ 17 nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công và bế mạc, tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Văn Phương đã chủ trì họp báo để thông tin về kết quả đại hội và những định hướng hành động trong nhiệm kỳ mới, đồng thời chia sẻ những mục tiêu chiến lược của thành phố.

Tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu bế mạc đại hội ẢNH: ĐẮC PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Phương cho biết đại hội đã thống nhất cao về mục tiêu, phương hướng, khẳng định quyết tâm đổi mới, sáng tạo để xây dựng Huế trở thành thành phố xanh – thông minh – giàu bản sắc.

Nghị quyết đại hội cũng thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và nhân dân TP.Huế. Trong đó, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu. Đến năm 2030, TP.Huế phấn đấu là trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước; một trung tâm kinh tế biển mạnh...

Ban chấp hành Đảng bộ TP.Huế khóa 17 ra mắt tại đại hội ẢNH: ĐẮC PHƯƠNG

"Nghị quyết của đại hội đã tiếp thu và cập nhật những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết và nhiều gợi mở cho phát triển TP.Huế của đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trong phát biểu chỉ đạo đại hội", ông Nguyễn Văn Phương nói.

Trả lời câu hỏi về công tác kiện toàn nhân sự và kế hoạch mới để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực trọng điểm và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị 2 cấp, tân Bí thư Thành ủy Huế cho biết theo quy trình, sau đại hội sẽ kiện toàn công tác nhân sự của các cơ quan chuyên môn của Thành ủy, UBND TP.Huế.

Tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Văn Phương (phải) tặng hoa cho ông Lê Trường Lưu, nguyên Bí thư Thành ủy Huế khóa 16. ẢNH: ĐẮC PHƯƠNG

"Công việc cấp bách nhất đang đặt ra, cần phải giải quyết ngay, đó là chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường sau khi đi vào vận hành chính quyền 2 cấp. Phải thẳng thắn thừa nhận khâu yếu nhất của bộ máy hiện nay là chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Do vậy, để đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp, công việc cấp bách là phải kiện toàn, tổ chức lại đội ngũ cán bộ có chất lượng, đủ sức đảm đương công việc", ông Nguyễn Văn Phương nói.

