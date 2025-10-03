Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
03/10/2025 19:22 GMT+7

Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ TP.Huế lần thứ 17 nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP.Huế, làm Bí thư Thành ủy Huế.

Chiều nay 3.10, trong phiên làm việc thứ 2, Đại hội Đảng bộ TP.Huế lần thứ 17 nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 52 ủy viên. Kết quả phiên làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên; ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP.Huế, được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế với số phiếu tuyệt đối 100%.

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế- Ảnh 1.

Tham dự đại hội có 400 đại biểu, đại diện hơn 58.280 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố

ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Hai Phó bí thư Thành ủy Huế được bầu mới gồm ông Phan Thiên Định, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Huế; ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND TP.Huế. Ông Phạm Đức Tiến tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương năm nay 55 tuổi, quê quán ở P.Phong Thái, TP.Huế; trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng, cử nhân toán; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Huế, ông Phương từng giữ nhiều chức vụ như: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ).

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Phương (đang bỏ phiếu) vừa được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Huế

ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Đến năm 2021, ông Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP.Huế).

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Huế lần thứ 17 nhiệm kỳ 2025 - 2030 làm việc phiên chính thức thứ hai tại Nhà hát Sông Hương. Tham dự đại hội có 400 đại biểu, đại diện hơn 58.280 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP.Huế. Đại hội còn có sự tham dự của ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

