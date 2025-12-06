Huế: 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc xây lại 5 nhà, sửa chữa 9 nhà hư hỏng

Ngày 6.12, tại xã Khe Tre và xã Lộc An, UBND TP.Huế tổ chức lễ khởi công “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà cho các hộ dân bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai trên địa bàn thành phố theo Công điện số 234 của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế (bìa trái) tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua tại buổi lễ khởi công ẢNH: NGỌC MINH

Tại TP. Huế, trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 đầu tháng 11.2025 vừa qua đã làm cho 5 nhà bị sập hoàn toàn, 9 nhà bị hư hỏng.

Trong đó, tại xã khe Tre có 3 nhà bị sập hoàn toàn, 7 nhà bị hư hỏng cần sửa chữa; số hộ dân bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở nền móng và vườn sản xuất cần di dời khẩn cấp là 91 hộ.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại nặng qua đợt lũ lụt tại xã Khe Tre ẢNH: NGỌC MINH

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ với “Chiến dịch Quang Trung”: thần tốc - táo bạo - hiệu quả, chạy đua với thời gian để mang lại mái ấm an cư, giúp bà con kịp đón một cái tết đoàn viên trong ngôi nhà mới, TP.Huế đã khởi công xây dựng 5 ngôi nhà mới cho 5 hộ nhà bị sập hoàn toàn và sửa chữa 9 nhà bị hư hỏng nặng.

Những ngôi nhà bị nước lũ xé toạc tại xã Khe Tre, TP.Huế ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh, cho biết thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách và thần tốc triển khai để các hộ dân bị sập nhà, hư hỏng nặng kịp có nhà mới trong dịp tết nguyên đán sắp tới.

Khu vực sạt lở uy hiếp nhà dân ở bờ sông Hữu Trạch, xã Khe Tre sẽ có dự án tái định cư ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Ngoài ra, khu vực sạt lở bờ sông Hữu Trạch tại xã Khe Tre sẽ có dự án tái định cư mới cho người dân.

'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng niềm tin và hy vọng

Theo ông Hoàng Hải Minh, để chiến dịch thắng lợi, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hỗ trợ các mẫu nhà phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương để người dân chủ động lựa chọn; đảm bảo những ngôi nhà được xây dựng trong chiến dịch này phải đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), phải là nơi trú ẩn an toàn nhất cho bà con khi thiên tai ập đến.

Bộ chỉ huy Quân sự TP.Huế xuất quân thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" ẢNH: HỮU PHÚC

UBND xã Khe Tre giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng cho người dân với phương châm làm ngày làm đêm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, UBND xã Khe Tre và các cơ quan, đơn vị huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị để tập trung quyết liệt thi công xây dựng, bảo đảm công trình được xây dựng bền vững, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

"Chúng ta không chỉ xây dựng những ngôi nhà bằng gạch đá, xi măng mà chúng ta đang xây dựng lại niềm tin, thắp lên hy vọng và khẳng định tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phó chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.