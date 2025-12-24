Cà Mau: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất 200 triệu đồng/người

Ngày 24.12, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, hiện có 160 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026 cho người lao động.

Qua tổng hợp, mức lương bình quân của người lao động trong năm 2025 dao động từ 7,8 - 12 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, mức lương cao nhất lên tới 200 triệu đồng/người/tháng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh, trong khi mức thấp nhất là 3,45 triệu đồng/người/tháng, cũng thuộc loại hình doanh nghiệp này.

Tại Cà Mau, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất là 200 triệu đồng/người ẢNH: G.B

Đối với Tết dương lịch 2026, đến ngày 15.12, có 55 doanh nghiệp dự kiến chi thưởng cho hơn 3.400 lao động. Mức thưởng bình quân phổ biến từ 2 đến 9,2 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 36,9 triệu đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh; thấp nhất là 100.000 đồng/người, áp dụng tại doanh nghiệp dân doanh và công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Riêng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đã có 119 doanh nghiệp với hơn 24.800 lao động dự kiến được thưởng. Mức thưởng bình quân từ 4,5 đến 12,5 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất tiếp tục ghi nhận ở khối doanh nghiệp dân doanh, đạt 200 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất vẫn là 100.000 đồng/người, cũng thuộc loại hình doanh nghiệp này.

So với năm 2025, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất đã tăng hơn 164 triệu đồng/người, song mức thưởng thấp nhất lại giảm 400.000 đồng/người. Những con số này cho thấy bức tranh thưởng tết năm nay không chỉ tăng về đỉnh cao, mà còn bộc lộ rõ khoảng cách giữa các nhóm doanh nghiệp trên cùng địa bàn.