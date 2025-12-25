Nhiều trường đại học khẩn trương chỉnh lịch nghỉ Tết dương lịch thành 4 ngày

Nhiều trường ĐH khẩn trương ra thông báo điều chỉnh lịch nghỉ Tết dương lịch cho sinh viên năm 2026 trong 4 ngày liên tục ảnh: hà ánh

Hôm nay (25.12), Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ hoán đổi ngày làm việc để người lao động có kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tiếp (từ 1 - 4.1.2026). Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Ngay sau thông tin chính thức này, một số trường ĐH đã nhanh chóng ra thông báo điều chỉnh lịch nghỉ Tết dương lịch cho sinh viên sắp tới.

Chẳng hạn, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa ban hành thông báo điều chỉnh lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2026. Theo đó, sinh viên, học viên toàn trường nghỉ tết 4 ngày từ 1.1 đến hết 4.1.2026.

Thống nhất nghỉ tết Dương lịch 4 ngày

Cũng trong hôm nay, Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM ban hành thông báo điều chỉnh lịch nghỉ Tết dương lịch 2026. Theo đó, nhà trường thông báo tới viên chức, người lao động và người học thuộc trường được nghỉ 4 ngày liên tục từ 1.1 đến hết 4.1.2026 và đi làm bù vào ngày 10.1.2026 (bù vào cho ngày nghỉ 2.1.2026).

Nhiều trường ĐH khác cũng có thông báo tương tự, điều chỉnh lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2026 thành 4 ngày liên tục từ 1.1 đến hết 4.1.2026 (thay vì chỉ nghỉ 1 ngày vào 1.1.2026 như lịch cũ).

Trong khi đó, từ ngày 24.12, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã chủ động thông báo về việc nghỉ Tết dương lịch với sinh viên trình độ ĐH hệ chính quy. Theo đó, sinh viên được nghỉ từ ngày 1.1 đến hết 4.1.2026. Giảng viên sẽ bố trí dạy bù ngày nghỉ cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy năm học 2025-2026.

Tuy nhiên, nhà trường lưu ý trường hợp các học phần thực hành có thời khóa biểu trong các ngày 2.1, 3.1 và 4.1.2026 và đồng thời không sắp xếp được lịch học bù, sinh viên sẽ thực hiện theo thông báo của khoa phụ trách đào tạo hoặc của giảng viên phụ trách giảng dạy. Các trường hợp đặc biệt khác, sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo của khoa phụ trách đào tạo hoặc giảng viên phụ trách giảng dạy (nếu có).