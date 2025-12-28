Thanh Thúy tái xuất, tỏa sáng giúp CLB bóng chuyền Nhật Bản thắng kịch tính

Màn rượt đuổi kịch tính

Chiều 28.12, trận đối đầu thuộc vòng 10 giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản giữa CLB Gunma Green Wings và Saitama Ageo Medics đã diễn ra hấp dẫn. Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội khởi đầu đầy tự tin, chiếm thế chủ động và giành chiến thắng sát sao trong hai ván đầu tiên với điểm số 25/22 và 25/23.

Tuy nhiên, Saitama Ageo Medics đã cho thấy lý do họ là đối thủ khó chịu khi vùng lên mạnh mẽ, tận dụng sự chùng xuống Gunma Green Wings để gỡ hòa 2-2 (lần lượt thắng lại 25/18 và 25/21 ở ván 3 và 4). Bước vào ván 5 quyết định, bản lĩnh của Gunma Green Wings đã lên tiếng đúng lúc.

Thanh Thúy vừa trở lại sau hành trình tại SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Thanh Thúy và các đồng đội thi đấu hoàn toàn áp đảo đối phương để kết thúc ván đấu với điểm số cách biệt 15/6, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Dấu ấn của Thanh Thúy

Đây là trận đấu đầu tiên của Trần Thị Thanh Thúy trong màu áo CLB Gunma Green Wings kể từ sau khi kết thúc nhiệm vụ quốc gia tại SEA Games 33. Tay đập Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ổn định.

Thanh Thúy ghi được tổng cộng 17 điểm, trở thành cầu thủ ghi điểm nhiều thứ hai cho Gunma Green Wings. Trong đó, chủ công cao 1,93 m đóng góp 1 điểm chắn bóng và 1 điểm trực tiếp từ phát bóng và 15 điểm tấn công.

Tay đập người Ba Lan - Olivia Rozanski có một trận đấu rực sáng, thi đấu hay nhất bên phía đội Gunma Green Wings khi ghi đến 40 điểm.

Chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ Saitama Ageo Medics giúp Gunma Green Wings nâng tổng số trận thắng mùa này lên con số 12. Với kết quả này, đội bóng của Thanh Thúy tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng SV League, tạo đà tâm lý cực tốt cho những trận đấu khốc liệt phía trước. Sự trở lại kịp thời của tay đập sinh năm 1997 được kỳ vọng sẽ giúp Gunma tiến xa hơn trong cuộc đua vào nhóm dẫn đầu.