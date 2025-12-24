Bóng chuyền nữ Việt Nam thách thức vị thế độc tôn của Thái Lan

"Ngai vàng" của Thái Lan ở khu vực không còn vững chãi

Mới đây, trang Thairath có bài viết với tiêu đề: "Phân tích chi tiết 4 năm bóng chuyền nữ Thái Lan: Từ đỉnh cao đến cơn ác mộng thua Việt Nam và sự lung lay ngôi vị tại SEA Games". Theo đó, trang báo của xứ sở chùa vàng nhận định giai đoạn 2022 - 2025 chứng kiến hành trình đầy thăng trầm của bóng chuyền nữ Thái Lan: từ thăng tiến ở đấu trường quốc tế đến sự chững lại khó hiểu, mà đỉnh điểm là thất bại lịch sử trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA V.League 2025.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu, các cô gái xứ chùa vàng phải nếm mùi thất bại trước đối thủ láng giềng. Theo Thairath, trận thua này không chỉ là một kết quả chuyên môn đơn thuần, mà nó đã chính thức phá vỡ "bức tường tâm lý" vững chắc mà Thái Lan từng dùng để áp đảo Việt Nam suốt nhiều năm.

Thanh Thúy (bìa phải) và các đồng đội suýt tạo ra màn lật đổ lịch sử trước bóng chuyền nữ Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Chưa hết, thêm một dẫn chứng nữa thể hiện sự lung lay vị thế của bóng chuyền nữ Thái Lan ở khu vực chính là màn trình diễn tại SEA Games 33 vừa qua trên sân nhà. Dù giành được HCV, nhưng hình ảnh một đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan áp đảo, thắng dễ với tỷ số 3-0, 3-1 "đã đi vào dĩ vãng". Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn ở nhiều thời điểm (chạm championship point), thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thắng chung cuộc và giành HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử.

Trong trận chung kết kịch tính tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok), chủ nhà Thái Lan đã phải vắt kiệt sức để thi đấu tới ván thứ 5 mới có thể vượt qua các cô gái Việt Nam với điểm số sát nút 25-23. Thairath nhận định, khoảng cách giữa 2 nền bóng chuyền đã bị thu hẹp đáng kể. Lợi thế về kỹ thuật và bản lĩnh của người Thái giờ đây đang bị các cô gái bóng chuyền Việt Nam thách thức trực tiếp.

Thanh Thúy (trái) rơi nước mắt sau khi để thua tiếc nuối ở chung kết SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước thực trạng này, giới chuyên môn Thái Lan đặt ra câu hỏi lớn về quá trình đổi mới chậm chạp của đội nhà. Bài viết của Thairath đưa ra cảnh báo rằng, nếu không có một cuộc cải tổ triệt để, bóng chuyền nữ Thái Lan không chỉ mất ngôi vương Đông Nam Á mà còn xa rời mục tiêu quay lại nhóm 15 đội mạnh nhất thế giới.

Giải pháp then chốt được đề xuất là việc thuê HLV ngoại. Tiền lệ thành công từ đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Park Ki-won đang trở thành hình mẫu để đội tuyển nữ học hỏi. Việc thay đổi tư duy huấn luyện và lối chơi được cho là con đường để bóng chuyền nữ Thái Lan "trở lại tốp 15 thế giới và tạo khoảng cách xa hơn với Việt Nam", trang Thairath đánh giá.