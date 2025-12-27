Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bích Thủy cùng CLB Okayama suýt tạo bất ngờ ở giải bóng chuyền Nhật Bản

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
27/12/2025 15:19 GMT+7

Trần Thị Bích Thủy cùng CLB Okayama có trận đấu ấn tượng ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản diễn ra hôm nay (27.12).

Bích Thủy nỗ lực trở lại sau SEA Games 33

Ngay sau SEA Games 33 tại Thái Lan, phụ công đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Bích Thủy trở lại Nhật Bản tiếp tục thi đấu cho CLB Okayama. Cô cùng các đồng đội suýt tạo bất ngờ trước CLB Hisamitsu Springs vốn đang xếp nhì bảng xếp hạng giải bóng chuyền Nhật Bản.

Bích Thủy cùng CLB Okayama suýt tạo bất ngờ ở giải bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh 1.

Bích Thủy (phải) cùng CLB Okayama để thua đáng tiếc 2-3 trước CLB Hisamitsu Springs ở giải bóng chuyền Nhật Bản

ẢNH: CLB OKAYAMA

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, Trần Thị Bích Thủy cùng toàn đội Okayama nhập cuộc khá tự tin, giằng co quyết liệt từng điểm. Để CLB Hisamitsu Springs giành chiến thắng 25/21 ở ván đầu, CLB Okayama vùng lên mạnh mẽ, thắng 2 ván tiếp theo cùng điểm số 25/23, qua đó dẫn ngược 2-1. 

Rất đáng tiếc khi các tay đập CLB Hisamitsu Springs kịp điều chỉnh, giành chiến thắng 25/22, cân bằng tỷ số 2-2. Sức mạnh của các cô gái CLB Hisamitsu Springs được thể hiện ở ván 5 quyết định khi thắng cách biệt 15/4, qua đó thắng lợi chung cuộc 3-2 trước CLB Okayama.

Chưa có được thể trạng tốt nhất sau SEA Games 33 và cũng chưa đủ thời gian làm quen với lối chơi của đội Okayama nhưng Trần Thị Bích Thủy cho thấy nỗ lực hòa nhập với đội bóng mới. 

Trong trận đấu với CLB Hisamitsu Springs, Bích Thủy ghi được 7 điểm, trong đó có 2 điểm chắn bóng, 1 điểm phát bóng ăn điểm trực tiếp. Người hâm mộ kỳ vọng Bích Thủy sẽ chơi hay hơn trong những trận đấu tiếp theo cùng CLB Okayama.

Phụ công đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Bích Thủy chính thức khoác áo CLB Okayama Seagulls tranh tài ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản.

Xem thêm bình luận