CSGT khuyến cáo tránh quốc lộ 1 cũ: Về miền Tây nên chọn lộ trình nào dịp tết?

Nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông trên trục quốc lộ 1 cũ, đoạn từ vòng xoay An Lạc đi các tỉnh miền Tây.

Đường về miền Tây luôn đông nghẹt mỗi kỳ nghỉ lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Đội CSGT An Lạc, hiện nay tuyến Lê Khả Phiêu (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến Nguyễn Hữu Trí) có mặt đường hẹp, thường xuyên xảy ra tình trạng "thắt cổ chai", trong khi phải gánh lượng lớn phương tiện quá cảnh từ các trục chính như Lê Đức Anh, Kinh Dương Vương, Võ Văn Kiệt, Võ Trần Chí…

Bên cạnh đó, cầu Bình Điền có độ dốc cao, lưu lượng xe đông, khiến tốc độ lưu thông chậm, dễ phát sinh ùn ứ kéo dài.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT đề nghị người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, đặc biệt khi di chuyển về các tỉnh miền Tây trong những ngày cao điểm.

5 lộ trình CSGT An Lạc khuyến nghị

Lộ trình 1: Xuất phát từ hướng An Sương Phương tiện đi theo tuyến Lê Đức Anh - cầu vượt Hương Lộ 2 - rẽ phải vào Võ Trần Chí - đi thẳng đến cầu Chợ Đệm.

Ô tô: rẽ phải để lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận;



Xe máy: rẽ trái tại ngã ba Bình Thuận, hướng về Bùi Thanh Khiết để ra quốc lộ 1 cũ, đi các tỉnh miền Tây.

Lộ trình 2: Xuất phát từ Bến xe Miền Tây hoặc vòng xoay An Lạc Đi theo tuyến Lê Khả Phiêu - rẽ phải Trần Đại Nghĩa - rẽ trái Nguyễn Cửu Phú - rẽ phải Nguyễn Hữu Trí (ô tô có thể rẽ phải tại Thế Lữ để ra Võ Trần Chí và lên cao tốc) - tiếp tục rẽ trái Bùi Thanh Khiết - rẽ phải Bình Thuận (Chợ Đệm) để lên cao tốc hoặc đi thẳng ra quốc lộ 1 cũ.

Cầu Bình Điền là một trong những điểm ùn ứ khi lượng xe dồn về cùng lúc ẢNH: NHẬT THỊNH

Lộ trình 3: Xuất phát từ Võ Văn Kiệt hoặc vòng xoay An Lạc đi theo Lê Khả Phiêu - rẽ phải Hưng Nhơn - rẽ trái Nguyễn Cửu Phú, sau đó tiếp tục di chuyển theo lộ trình 2 để về miền Tây.

Lộ trình 4: Xuất phát từ khu vực Bình Dương, Củ Chi (cũ) các phương tiện đi theo tỉnh lộ 8 hướng Tây Ninh - tiếp tục DT823 - rẽ trái đường N2 - rẽ trái DT830 - rẽ phải DT824. Đến vòng xoay An Thạnh, đi thẳng khoảng 550 m rồi rẽ trái để lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hoặc đi thẳng DT824 để ra quốc lộ 1.

Lộ trình 5: Xuất phát từ trung tâm TP.HCM hoặc TP.Thủ Đức (cũ) đi theo các trục kết nối Nguyễn Văn Linh như Võ Chí Công, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, Dương Bá Trạc, đường 9A (KDC Trung Sơn), Phạm Hùng, quốc lộ 50… sau đó ra Nguyễn Văn Linh - vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Lê Khả Phiêu, tiếp tục hướng Bình Thuận - Chợ Đệm để lên cao tốc hoặc rẽ trái vào quốc lộ 1 cũ đi miền Tây.

Đội CSGT An Lạc khuyến cáo người dân theo dõi tình hình giao thông thực tế, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, hạn chế di chuyển vào giờ cao điểm và ưu tiên sử dụng cao tốc để rút ngắn thời gian di chuyển, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM.