Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT khuyến cáo tránh quốc lộ 1 cũ: Về miền Tây nên chọn lộ trình nào dịp tết?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
31/12/2025 07:00 GMT+7

CSGT An Lạc vừa có khuyến cáo về tuyến Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1 cũ) có đoạn bị nút thắt cổ chai, để tránh kẹt xe, người dân về miền Tây dịp Tết Dương lịch 2026 nên đi lộ trình nào?

Nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông trên trục quốc lộ 1 cũ, đoạn từ vòng xoay An Lạc đi các tỉnh miền Tây.

CSGT khuyến cáo tránh QL1 cũ, về miền Tây nên chọn lộ trình nào dịp tết? - Ảnh 1.

Đường về miền Tây luôn đông nghẹt mỗi kỳ nghỉ lễ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Đội CSGT An Lạc, hiện nay tuyến Lê Khả Phiêu (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến Nguyễn Hữu Trí) có mặt đường hẹp, thường xuyên xảy ra tình trạng "thắt cổ chai", trong khi phải gánh lượng lớn phương tiện quá cảnh từ các trục chính như Lê Đức Anh, Kinh Dương Vương, Võ Văn Kiệt, Võ Trần Chí…

Bên cạnh đó, cầu Bình Điền có độ dốc cao, lưu lượng xe đông, khiến tốc độ lưu thông chậm, dễ phát sinh ùn ứ kéo dài.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT đề nghị người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, đặc biệt khi di chuyển về các tỉnh miền Tây trong những ngày cao điểm.

5 lộ trình CSGT An Lạc khuyến nghị

Lộ trình 1: Xuất phát từ hướng An Sương Phương tiện đi theo tuyến Lê Đức Anh - cầu vượt Hương Lộ 2 - rẽ phải vào Võ Trần Chí - đi thẳng đến cầu Chợ Đệm.

  • Ô tô: rẽ phải để lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận;
  • Xe máy: rẽ trái tại ngã ba Bình Thuận, hướng về Bùi Thanh Khiết để ra quốc lộ 1 cũ, đi các tỉnh miền Tây.

Lộ trình 2: Xuất phát từ Bến xe Miền Tây hoặc vòng xoay An Lạc Đi theo tuyến Lê Khả Phiêu - rẽ phải Trần Đại Nghĩa - rẽ trái Nguyễn Cửu Phú - rẽ phải Nguyễn Hữu Trí (ô tô có thể rẽ phải tại Thế Lữ để ra Võ Trần Chí và lên cao tốc) - tiếp tục rẽ trái Bùi Thanh Khiết - rẽ phải Bình Thuận (Chợ Đệm) để lên cao tốc hoặc đi thẳng ra quốc lộ 1 cũ.

CSGT khuyến cáo tránh QL1 cũ, về miền Tây nên chọn lộ trình nào dịp tết? - Ảnh 2.

Cầu Bình Điền là một trong những điểm ùn ứ khi lượng xe dồn về cùng lúc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lộ trình 3: Xuất phát từ Võ Văn Kiệt hoặc vòng xoay An Lạc đi theo Lê Khả Phiêu - rẽ phải Hưng Nhơn - rẽ trái Nguyễn Cửu Phú, sau đó tiếp tục di chuyển theo lộ trình 2 để về miền Tây.

Lộ trình 4: Xuất phát từ khu vực Bình Dương, Củ Chi (cũ) các phương tiện đi theo tỉnh lộ 8 hướng Tây Ninh - tiếp tục DT823 - rẽ trái đường N2 - rẽ trái DT830 - rẽ phải DT824. Đến vòng xoay An Thạnh, đi thẳng khoảng 550 m rồi rẽ trái để lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hoặc đi thẳng DT824 để ra quốc lộ 1.

Lộ trình 5: Xuất phát từ trung tâm TP.HCM hoặc TP.Thủ Đức (cũ) đi theo các trục kết nối Nguyễn Văn Linh như Võ Chí Công, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, Dương Bá Trạc, đường 9A (KDC Trung Sơn), Phạm Hùng, quốc lộ 50… sau đó ra Nguyễn Văn Linh - vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Lê Khả Phiêu, tiếp tục hướng Bình Thuận - Chợ Đệm để lên cao tốc hoặc rẽ trái vào quốc lộ 1 cũ đi miền Tây.

Đội CSGT An Lạc khuyến cáo người dân theo dõi tình hình giao thông thực tế, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, hạn chế di chuyển vào giờ cao điểm và ưu tiên sử dụng cao tốc để rút ngắn thời gian di chuyển, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM.

Tin liên quan

Cấm xe hàng loạt tuyến đường trung tâm TP.HCM tối 31.12 để bắn pháo hoa

Cấm xe hàng loạt tuyến đường trung tâm TP.HCM tối 31.12 để bắn pháo hoa

CSGT TP.HCM vừa thông báo lịch cấm đường, cấm xe để phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào năm mới tối 31.12. Người dân xem pháo hoa cần tránh tuyến đường nào?

CSGT TP.HCM chỉ ra lỗi phổ biến khiến nhiều tài xế xe khách bị phạt nặng

980.000 trường hợp vi phạm: Giao thông TP.HCM thay đổi thế nào sau Nghị định 168/2024?

Khám phá thêm chủ đề

Miền Tây tránh kẹt xe Lộ trình về miền tây Tết dương lịch tết 2026 CSGT csgt an lạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận