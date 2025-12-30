980.000 trường hợp vi phạm: Giao thông TP.HCM thay đổi thế nào sau Nghị định 168/2024?

Sau 1 năm thực hiện Nghị định 168/2024, giao thông TP.HCM đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Theo số liệu từ Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, gần 980.000 trường hợp vi phạm đã được xử lý, trong đó các lỗi trọng điểm như tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, quá tải xe được giám sát và xử lý nghiêm.

TP.HCM vẫn còn tình trạng kẹt xe, nhất là trong giờ cao điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận của PV Thanh Niên những ngày cuối năm cho thấy, tại trung tâm TP.HCM, tình hình giao thông vẫn đông đúc, kẹt xe thường xảy ra trong giờ cao điểm. Trên trục đường Điện Biên Phủ vào giờ tan tầm chiều, lực lượng CSGT và an ninh trật tự cơ sở đứng điều tiết khắp các giao lộ, nhưng dòng xe vẫn ken đặc, nhích từng chút một.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào giờ cao điểm sáng trên trục đường Võ Thị Sáu và các đường giao nhau như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Cách Mạng Tháng 8.

Người dân TP.HCM dừng chờ đèn đỏ trật tự hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay từ những ngày đầu năm 2025, khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực với mức phạt tăng mạnh, giao thông đã cải thiện rõ rệt. Người dân dừng chờ đèn đỏ đều tăm tắp trước vạch kẻ, tạo hình ảnh trật tự đáng chú ý.

Tuy nhiên, sau khoảng nửa năm, một số hành vi như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi xe trên vỉa hè dần tái diễn. Trên nhiều tuyến đường như Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, CSGT đã tăng cường tuần tra và áp dụng hình thức phạt nguội.

CSGT sẽ tăng cường phạt nguội

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT TP.HCM, cho biết nhờ việc tăng cường tuần tra, kết hợp hệ thống camera giám sát hiện đại và các biện pháp tuyên truyền pháp luật giao thông, ý thức của người dân cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, văn hóa "đã uống rượu, không lái xe" dần đi vào đời sống, số người vi phạm nồng độ cồn giảm mạnh, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn thành phố.

Nhiều nơi kẻ vạch mắt võng tạo làn rẽ phải liên tục cho phương tiện để kéo giảm ùn tắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo số liệu thống kê, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 980.000 trường hợp vi phạm trong năm 2025 thông qua tuần tra kiểm soát, hệ thống camera giám sát và nguồn tin phản ánh của người dân, tăng gần 30.000 trường hợp so với năm 2024. Trong đó, các hành vi vi phạm trọng tâm gồm:

Hơn 180.000 trường hợp vi phạm tốc độ, tăng 60.000 so với năm 2024 (tăng 48,7%);



Hơn 200.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, giảm gần 50.000 so với năm 2024;



Gần 4.000 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe, giảm hơn 600 so với năm 2024.



Hình ảnh đẹp về giao thông TP.HCM thời gian qua ẢNH: NHẬT THỊNH

Các dự án cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông đô thị cũng phát huy hiệu quả, giúp kết nối giữa các quận, huyện thông suốt hơn và giảm ùn tắc vào giờ cao điểm. Hệ thống cảnh báo, phân luồng giao thông sớm, cùng sự phối hợp giữa lực lượng CSGT, thanh niên xung phong và công an địa phương, giúp nhiều tuyến đường đông đúc trở nên trật tự hơn.

Tổng kết 1 năm, so với năm 2024, TP.HCM ghi nhận: giảm 641 vụ tai nạn (-23%), giảm 67 người chết (-6%) và giảm 489 người bị thương (-28%). Những con số này cho thấy hiệu quả bước đầu của Nghị định 168/2024 trong việc nâng cao ý thức người dân, tạo giao thông an toàn và văn minh hơn trên toàn thành phố.

Các lực lượng cùng tham gia điều hòa giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc ứng dụng camera AI vào phạt nguội cũng góp phần giúp nâng cao ý thức của người tham gia giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù vậy, nhiều nơi người dân vẫn chưa chủ động nhường đường cho xe rẽ phải ẢNH: NHẬT THỊNH

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, năm 2026, CSGT TP.HCM sẽ tăng cường xử phạt qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát, tiếp nhận nguồn tin phản ánh từ người dân, tập trung vào các hành vi vi phạm thường xuyên, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo bình yên và an toàn cho TP.HCM.