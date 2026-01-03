Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM

Cao An Biên
Cao An Biên
03/01/2026 12:13 GMT+7

Hôm nay ngày 3.1, cũng là ngày thứ ba trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày. Đường phố trung tâm TP.HCM khiến nhiều người bất ngờ.

Ghi nhận của phóng viên hôm nay 3.1, buổi sáng sớm thời tiết TP.HCM se se lạnh như Đà Lạt, nhiều người co ro khoác thêm lớp áo mỏng khi ra ngoài. Trời hửng nắng, tiết trời vẫn thoải mái, dễ chịu, nhiều người hào hứng tham gia vào các hoạt động ngoài trời trong ngày thứ ba kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Ở một số tuyến đường trung tâm TP.HCM như Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám từ sáng sớm đã nhộn nhịp, hối hả những dòng xe. Nhiều người ra đường dạo mát, cũng có người vẫn vất vả với công việc mưu sinh.

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM- Ảnh 1.

Ngày thứ ba kỳ nghỉ tết kéo dài 4 ngày, đường phố trung tâm TP.HCM vẫn nhộn nhịp, hối hả những dòng xe, nhiều người vẫn tất bật mưu sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM- Ảnh 2.

Các tuyến đường vẫn thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ trong giờ cao điểm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM- Ảnh 3.

Đường Tôn Đức Thắng sáng nay

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM- Ảnh 4.

Thời tiết mát mẻ, dễ chịu, nhiều em nhỏ được cha mẹ dẫn đi chơi

ẢNH: CAO AN BIÊN

Điều này khiến Nga (44 tuổi), bán vé số trên đoạn đường Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa) bất ngờ. Theo chị, thường vào những dịp nghỉ lễ, tết, đường phố sẽ vắng xe, tuy nhiên hôm nay đường phố TP.HCM đã đông đúc, nhộn nhịp.

"Nghỉ lễ nên mọi người không phải đi học, đi làm, đường có ít xe hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, tết Tây nên nhiều người, trong đó có tôi không về quê mà ở lại Sài Gòn mưu sinh, chờ tới Tết Nguyên đán rồi về luôn", chị chia sẻ thêm.

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM- Ảnh 5.

Nhiều người cho biết "cực thích" thời tiết đẹp của TP.HCM ngày nghỉ Tết Dương lịch

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM- Ảnh 6.

Nhiều người vẫn mưu sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM- Ảnh 7.

Thời tiết se lạnh sáng sớm khiến nhiều người phải khoác thêm lớp áo

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM- Ảnh 8.

Bà Dương Trang (56 tuổi) dịp nghỉ tết này cũng từ quê miền Tây lên TP.HCM để thăm con. Người phụ nữ cho biết mới sáng sớm, bà đi tập thể dục ở dưới chung cư thuộc phường Bình Đông đã thấy thời tiết se lạnh.

"Tôi phải mặc thêm lớp áo khi ra ngoài đường cho đỡ lạnh, đi bộ mấy vòng mới thấy ấm người. Tết Dương lịch nên tôi thấy nhiều người vẫn dậy sớm mưu sinh, buôn bán, đi chợ sớm cũng thấy nhộn nhịp", bà chia sẻ thêm.

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM- Ảnh 9.

Người dân hào hứng tham gia các hoạt động ngoài trời ở trung tâm TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM- Ảnh 10.

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM- Ảnh 11.

Càng về trưa, đường phố TP.HCM càng trở nên đông xe hơn. Tuy nhiên, hầu hết các tuyến đường trung tâm đều thông thoáng. Tại các điểm vui chơi như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng, hồ Con Rùa, công viên ga Ba Son… nhiều người tìm đến dạo mát, chụp ảnh, tận hưởng những ngày nghỉ tết cuối cùng.

