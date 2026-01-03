Hôm nay 3.1 là ngày gì? Theo lịch âm, ngày rằm tháng 11 có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 3.1. Đây là ngày thứ ba trong lịch nghỉ tết dương lịch 2026 kéo dài trong 4 ngày. Theo lịch âm hôm nay, đây là rằm tháng 11 âm lịch, tức 15 tháng 11, còn gọi là ngày Đinh Sửu, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ.

Người Việt đang trong những ngày cuối cùng đón tiết Đông chí, một trong 24 tiết khí trong năm. Sau ít ngày nữa, tiết khí Tiểu hàn sẽ thay thế, đánh dấu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp đến gần.

Hôm nay ngày 3.1.2026 là ngày kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên chính thức phát hành số đầu tiên, vào ngày 3.1.1986. Khởi đầu với những bàn tay trắng, tờ báo Thanh Niên "3 không": không biên chế, không kinh phí, không trụ sở đã tiến một bước dài để tạo dựng một hệ sinh thái truyền thông hiện đại.

40 năm trôi qua, từ thời khắc đất nước chuyển mình trong cuộc Đổi mới lịch sử cho đến Kỷ nguyên mới của dân tộc, nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và Thanh Niên nói riêng đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Duy có một điều bất biến, là đã 4 thập niên với nhiều thế hệ làm báo nối tiếp nhau, Thanh Niên vẫn luôn vững vàng tôn chỉ mục đích; kiên định với sứ mệnh, mục tiêu, phương châm hành động, tất cả vì lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Hôm nay là… "rằm tháng một" trong "một, chạp, giêng, hai"

Ngày rằm tháng 11 âm lịch hôm nay về khía cạnh thiên văn học là ngày đặc biệt, khi cùng lúc xảy ra hiện tượng siêu trăng đầu tiên của năm 2026 và mưa sao băng cực đại đầu tiên của năm, có tên gọi Quadrantids. Người yêu thiên văn có thể chờ đón hướng dẫn quan sát của chúng tôi về hiện tượng này trong tối nay 3.1.

Dưới góc độ lịch pháp, nhiều người biết rằng đây là ngày rằm tháng 11 âm lịch, nhưng đây cũng được xem là "rằm tháng một". Tháng "một" ở đây là tháng trong "một, chạp, giêng, hai".

Trên các cuốn lịch treo tường ngày nay, người soạn lịch thường ghi tháng âm lịch bằng cách đánh số từ 1 đến 12 giống như dương lịch. Chúng ta có thể để ý rằng tháng thứ mười một trong năm, tức tháng này được gọi là "một" trong cách nói dân gian nêu trên. Đây là tháng Tý, tức là tháng đầu tiên của một chu kỳ 12 chi.

Theo đó, 12 chi gồm có: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Các nhà nghiên cứu lịch pháp cho biết trên thực tế trong lịch sử đã có một giai đoạn khá dài người phương Đông lấy tháng này làm tháng đầu tiên của năm.

Tháng Tý là tháng khởi đầu và thông thường ngày Đông chí hằng năm luôn rơi vào tháng này. Sau này quy ước tính điểm khởi đầu của năm thay đổi nên tháng Dần vốn là tháng thứ ba lại được chọn làm tháng đầu tiên của năm.

Dù vậy, chuyên gia cho rằng nếu để ý ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy nhiều người am hiểu văn hóa phương Đông vẫn xem tuổi, xem ngày trong năm với mốc là ngày Đông chí.

Như vậy, cách đếm "một, chạp, giêng, hai…” là chính xác. Tháng thứ mười một trong năm tính từ Tết Nguyên đán gọi là tháng một, còn tháng đầu tiên trong năm là tháng giêng chứ không phải tháng một như đa số hiểu nhầm ngày nay.