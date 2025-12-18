Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay 18.12 là ngày mấy?: 'Tết Đông chí' 2025 sắp đến rồi!

Cao An Biên
Cao An Biên
18/12/2025 09:51 GMT+7

Từ khóa 'lịch âm hôm nay' đang được nhiều người tìm kiếm trên Google Trends. Theo lịch âm, hôm nay là ngày gì đặc biệt?

Hôm nay là thứ năm, ngày 18.12 dương lịch. Theo lịch âm hôm nay là ngày 29 tháng 10, còn gọi là ngày Tân Dậu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Người Việt vẫn đang trong thời gian của tiết Đại tuyết, một trong 24 tiết khí trong năm trước khi bắt đầu tiết Đông chí trong vài ngày tới.

Lịch âm hôm nay 18.12 là ngày mấy?: 'Tết Đông chí' 2025 sắp đến rồi! - Ảnh 1.

Lịch âm hôm nay 18.12 có gì đặc biệt?

ẢNH: AI

Như vậy, theo âm lịch, ngày mai thứ sáu ngày 19.12 dương lịch, tức ngày 30 tháng 10 âm lịch là ngày cuối cùng trong tháng 10 âm lịch. Sau đó, người Việt sẽ chính thức đón tháng 11 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tý.

Tháng 11 này cũng đánh dấu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần. Mùng 1 tết Bính Ngọ là ngày 17.2.2026 dương lịch, theo cách gọi can chi trong lịch âm là ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. 

Như vậy, tính từ ngày hôm nay 18.12, chỉ còn 61 ngày nữa người Việt sẽ chính thức đón năm mới Bính Ngọ. Trên mạng xã hội thời điểm này, nhiều người cũng đang đếm ngược để đón tết dương lịch 2026, khi còn 14 ngày nữa.

Hôm nay có ngày lễ hay sự kiện gì?

Trên thế giới, hôm nay 18.12 là ngày Quốc tế người di cư (International Migrants Day). Ngày 18.12.1990, Liên Hiệp Quốc đã thông qua Công ước về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di cư và thành viên gia đình họ.

Nhằm nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi của người di cư trên toàn thế giới, Liên Hiệp Quốc đã chính thức chọn ngày 18.12 hằng năm làm ngày Quốc tế người di cư. Ngày này kêu gọi các quốc gia xây dựng chính sách hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của người di cư.

Trong những ngày tới đây, có một sự kiện quan trọng là ngày Đông chí 21.12, nhằm ngày 2 tháng 11 âm lịch. Đây là ngày đánh dấu đêm dài nhất, ngày ngắn nhất 2025 ở Việt Nam.

Lịch âm hôm nay 18.12 là ngày mấy?: 'Tết Đông chí' 2025 sắp đến rồi! - Ảnh 2.

Sắp tới "tết Đông chí", một ngày đặc biệt trong văn hóa của cộng đồng người Hoa ở Việt Nam

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày này cũng đánh dấu tiết Đông chí chính thức bắt đầu, thay thế cho tiết khí Đại tuyết kéo dài tới hết ngày 20.12. Ngày Đông chí, nhiều người gọi là "tết Đông chí", là một ngày quan trọng trong văn hóa của người Hoa.

Chị Phượng, một người Hoa kinh doanh thuốc Đông ý ở khu Chợ Lớn (TP.HCM), nơi tập trung cộng đồng người Hoa đông đúc cũng cho biết hằng năm vào ngày đặc biệt này, theo phong tục, gia đình chị cũng như mọi người sẽ cùng tụ họp, đoàn viên bên nhau, ăn chè trôi nước, bánh tổ…

Xem thêm bình luận