Người Việt sắp đón đêm dài nhất 2025: Đông chí ngày 20.12 hiếm tới mức nào?

Ngày đón Đông chí ở Việt Nam cũng như các nơi trên thế giới không cố định. Chúng ta thường thấy Đông chí rơi vào ngày 21 hoặc 22.12, nhưng điều bất ngờ là có những Đông chí rơi vào ngày 20.12 và 23.12.

Người Việt Nam sắp đón đêm dài nhất năm 2025 ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Theo các nhà nghiên cứu, ở Bắc bán cầu, Đông chí diễn ra vào tháng 12 đánh dấu ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm. Từ sau ngày Đông chí, lượng ánh sáng ban ngày tăng lên. Trong khi đó thời điểm này ở Nam bán cầu, đây là ngày Hạ chí và là ngày dài nhất, đêm ngắn nhất trong năm.

Theo Timeanddate.com, tại vị trí TP.HCM (Việt Nam), Đông chí năm 2025 diễn ra vào lúc 22 giờ 03 phút ngày 21.12. Ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc với chí tuyến nam và đây cũng là điểm xa nhất về phía nam trong hành trình của ngôi sao này trên thiên cầu.

Vì sao đêm dài nhất, ngày ngắn nhất 2025?

Vào thời điểm Đông chí, mặt trời mọc lệch cực về phía đông nam và lặn về phía tây nam, tạo nên khoảng cách rất hẹp giữa thời gian mặt trời mọc và lặn. Đó lý do vì sao đây là ngày ngắn nhất trong năm.

Trang Timeanddate.com cho hay ngày Đông chí có thể rơi vào ngày 20, 21, 22 hoặc 23.12. Ngày Đông chí 21 hoặc 22.12 xảy ra thường xuyên hơn ngày 20 và 23.12. Ngày 20.12 xảy ra Đông chí khá hiếm, với ngày tiếp theo là năm 2080 theo giờ quốc tế.

Ngày 20.12 xảy ra Đông chí khá hiếm, với ngày tiếp theo là năm 2080 theo giờ quốc tế ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Điểm chí xảy ra do trục tự quay của trái đất nghiêng một góc 23,5° so với mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh mặt trời. Hướng của trục quay vẫn cố định trong không gian khi trái đất di chuyển trên quỹ đạo, trong khi hướng quan sát của chúng ta về phía mặt trời thay đổi và lần lượt đi qua các chòm sao hoàng đạo.

Do đó, đôi khi cực bắc của trái đất sẽ nghiêng về phía mặt trời nhiều hơn (vào tháng 6) và đôi khi lại nghiêng ra xa mặt trời hơn (vào tháng 12). Điều này tạo ra các mùa trong năm. Trước thềm Giáng sinh 2025, bạn đã sẵn sàng đón đêm dài nhất trong năm chưa?