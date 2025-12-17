Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người Việt sắp đón đêm dài nhất 2025: Đông chí ngày 20.12 hiếm tới mức nào?

Cao An Biên
Cao An Biên
17/12/2025 20:00 GMT+7

Trước thềm Giáng sinh 2025, người Việt Nam sẽ trải qua đêm dài nhất trong năm, khi đón Đông chí. Điều thú vị tới năm 2080, tức 55 năm nữa, mới có Đông chí ngày 20.12. Đông chí năm nay vào ngày nào?

Ngày đón Đông chí ở Việt Nam cũng như các nơi trên thế giới không cố định. Chúng ta thường thấy Đông chí rơi vào ngày 21 hoặc 22.12, nhưng điều bất ngờ là có những Đông chí rơi vào ngày 20.12 và 23.12.

Người Việt sắp đón đêm dài nhất 2025: Năm 2080 mới có Đông chí ngày… 20.12 - Ảnh 1.

Người Việt Nam sắp đón đêm dài nhất năm 2025

ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Theo các nhà nghiên cứu, ở Bắc bán cầu, Đông chí diễn ra vào tháng 12 đánh dấu ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm. Từ sau ngày Đông chí, lượng ánh sáng ban ngày tăng lên. Trong khi đó thời điểm này ở Nam bán cầu, đây là ngày Hạ chí và là ngày dài nhất, đêm ngắn nhất trong năm.

Theo Timeanddate.com, tại vị trí TP.HCM (Việt Nam), Đông chí năm 2025 diễn ra vào lúc 22 giờ 03 phút ngày 21.12. Ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc với chí tuyến nam và đây cũng là điểm xa nhất về phía nam trong hành trình của ngôi sao này trên thiên cầu.

Vì sao đêm dài nhất, ngày ngắn nhất 2025?

Vào thời điểm Đông chí, mặt trời mọc lệch cực về phía đông nam và lặn về phía tây nam, tạo nên khoảng cách rất hẹp giữa thời gian mặt trời mọc và lặn. Đó lý do vì sao đây là ngày ngắn nhất trong năm.

Trang Timeanddate.com cho hay ngày Đông chí có thể rơi vào ngày 20, 21, 22 hoặc 23.12. Ngày Đông chí 21 hoặc 22.12 xảy ra thường xuyên hơn ngày 20 và 23.12. Ngày 20.12 xảy ra Đông chí khá hiếm, với ngày tiếp theo là năm 2080 theo giờ quốc tế.

Người Việt sắp đón đêm dài nhất 2025: Năm 2080 mới có Đông chí ngày… 20.12 - Ảnh 2.

Ngày 20.12 xảy ra Đông chí khá hiếm, với ngày tiếp theo là năm 2080 theo giờ quốc tế

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Điểm chí xảy ra do trục tự quay của trái đất nghiêng một góc 23,5° so với mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh mặt trời. Hướng của trục quay vẫn cố định trong không gian khi trái đất di chuyển trên quỹ đạo, trong khi hướng quan sát của chúng ta về phía mặt trời thay đổi và lần lượt đi qua các chòm sao hoàng đạo.

Do đó, đôi khi cực bắc của trái đất sẽ nghiêng về phía mặt trời nhiều hơn (vào tháng 6) và đôi khi lại nghiêng ra xa mặt trời hơn (vào tháng 12). Điều này tạo ra các mùa trong năm. Trước thềm Giáng sinh 2025, bạn đã sẵn sàng đón đêm dài nhất trong năm chưa?

Tin liên quan

Ngày dài nhất 2025: Hạ chí ảnh hưởng tới giấc ngủ, não bộ thế nào?

Ngày dài nhất 2025: Hạ chí ảnh hưởng tới giấc ngủ, não bộ thế nào?

Hạ chí 2025 là ngày dài nhất trong năm. Ánh sáng kéo dài có thể gây rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng tâm trạng và đồng hồ sinh học.

Mặt trời giả xuất hiện ở Việt Nam đúng ngày hạ chí: Báo hiệu điều gì?

Tin bão mặt trời: Hôm nay 17.12 gió mặt trời cực mạnh lao đến trái đất

Khám phá thêm chủ đề

Đông chí đông chí 2025 đêm dài nhất 2025 Giáng sinh ngày đông chí Không khí lạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận