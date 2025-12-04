Rằm tháng 10 là Tết Hạ nguyên: Theo lịch âm hôm nay ngày này ý nghĩa gì?

Hôm nay là thứ năm, ngày 4.12 dương lịch. Theo lịch âm hôm nay là ngày 15 tháng 10, thường được gọi là ngày rằm tháng 10, Tết Hạ nguyên. Theo cách gọi can chi, đây là ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ.

Rằm tháng 10 còn gọi là Tết Hạ nguyên ẢNH: C.D

Người Việt vẫn đang trong những ngày của tiết khí Tiểu tuyết, một trong 24 tiết khí trong năm. Tiết khí này sẽ kéo dài tới ngày 6.12, sau đó, tiết khí Đại tuyết sẽ bắt đầu vào ngày 7.12 hôm sau.

Tiết Tiểu tuyết có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu. Trong khi đó với tiết khí Đại tuyết, có ý nghĩa là "tuyết dày". Đây là tiết khí thứ 21 trong 24 tiết khí, trước Đông chí. Thời tiết lúc này rất lạnh, có nơi rơi tuyết dày, ảnh hưởng tới mùa màng.

Hôm nay có sự kiện gì nổi bật?

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là Tết Hạ nguyên (lễ mừng lúa mới). Đây là dịp lễ diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm, dịp để cảm ơn đất trời, cảm ơn công ăn, việc làm, nghề nghiệp đã nuôi sống ta sau khi kết thúc mùa vụ.

Chuyên gia văn hóa cho biết theo ông bà ta từ xưa đến nay quan niệm trong năm sẽ có 4 tết cổ truyền quan trọng, tương ứng với bốn mùa. Mùa xuân là Tết Nguyên đán, mùa hạ có Tết Đoan ngọ, mùa thu có Tết Trung thu và cuối cùng là Tết Hạ nguyên vào mùa đông.

Ông bà ta từ xưa đến nay quan niệm trong năm sẽ có 4 tết cổ truyền quan trọng, tương ứng với bốn mùa. Mùa xuân là Tết Nguyên đán, mùa hạ có Tết Đoan ngọ, mùa thu có Tết Trung thu và cuối cùng là Tết Hạ nguyên vào mùa đông ẢNH: THANH TÙNG

Hôm nay 4.12 là ngày Quốc tế ôm tự do (International Free Hugs Day) được ra đời với mục đích khuyến khích mỗi người chúng ta thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn, sự cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh.

Bên cạnh đó còn lan tỏa tình yêu thương đến với tất cả mọi người, lan tỏa thông điệp tích cực và giúp mọi người cảm thấy gần gũi, bớt cô đơn trong cuộc sống hiện đại.

Ngày mai 5.12 là ngày Tình nguyện viên quốc tế (International Volunteer Day) viết tắt IVD là ngày đã được Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 17.12.1985. Với mục đích tạo cơ hội cho các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia vào những hoạt động, công việc thiện nguyện tạo nên giá trị có ích cho cộng đồng và xã hội.