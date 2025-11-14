Đang tiết Lập đông, trời chuyển lạnh: Còn bao nhiêu tiết khí nữa thì đến tết?

Hôm nay là thứ sáu, ngày 14.11.2025. Theo lịch âm hôm nay là ngày 25 tháng 9 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Hợi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Người Việt đang trong giai đoạn của tiết khí Lập đông, một trong 24 tiết khí trong năm.

Tiết Lập đông năm nay bắt đầu vào ngày 7.11 dương lịch và kéo dài tới ngày 21.11, sau đó tiết Tiểu tuyết sẽ bắt đầu. Tiết khí Lập đông có ý nghĩa là "đầu đông".

Những ngày này, thời tiết ở TP.HCM dần mát mẻ, dễ chịu, đặc biệt vào sáng sớm ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Lập đông ứng với kinh độ mặt trời bằng 225°. Tiết khí đứng ngay trước Lập đông là Sương giáng và tiết khí kế tiếp sau là Tiểu tuyết. Đây cũng là tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí, đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong năm.

Khi tiết Lập đông bắt đầu, bán cầu Bắc ở vị trí xa hơn so với mặt trời nên nhiệt độ giảm, ánh sáng yếu, xuất hiện tình trạng ngày ngắn, đêm dài. Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc nên thời tiết bắt đầu lạnh hơn vào tiết Lập đông. Thời tiết vào tiết Lập đông thường trở lạnh, bầu trời nhiều mây, u ám, có gió lớn và mưa phùn.

Thời điểm này, nếu như TP.HCM và các tỉnh Nam bộ tiết trời trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn, đặc biệt vào buổi sáng thì nhiều tỉnh ở khu vực miền Bắc, miền Trung dự báo chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng ngày 16 - 21.11, dự báo không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, thời tiết các tỉnh miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét. Trong đó, vùng núi cao các tỉnh phía bắc có khả năng xuất hiện sương muối.

Bao nhiêu tiết khí nữa thì tới tết?

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Tới đây, vào ngày 17.2.2026, người Việt mới chính thức đón mùng 1 tết Nguyên đán. Ngày này còn gọi là ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ và trong giai đoạn của tiết khí Lập xuân.

Như vậy, phải qua 5 tiết khí nữa gồm Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn thì tết âm lịch 2026 mới chính thức bắt đầu trong tiết Lập xuân, tiết khí đầu tiên trong năm. Lập xuân mang nghĩa đầu xuân. Trong đó, "lập" có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu, "xuân" là một trong bốn mùa trong năm.

Theo các tài liệu, ngày bắt đầu tiết Lập xuân được tính theo dương lịch hiện đại và thông thường rơi vào ngày 3 hoặc 4.2 dương lịch ở Bắc bán cầu (bao gồm Việt Nam) và vào đầu tháng 8 ở Nam bán cầu tùy theo từng năm.

Theo quy ước, tiết Lập xuân bắt đầu vào khoảng thời gian trên khi kết thúc tiết Đại hàn và kết thúc vào khoảng ngày 18 hay 19.2 trong dương lịch khi tiết Vũ thủy bắt đầu.