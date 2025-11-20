Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Lịch âm hôm nay mùng 1 tháng 10, có đặc biệt?

Cao An Biên
Cao An Biên
20/11/2025 05:30 GMT+7

Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, theo lịch âm là ngày đầu tiên của tháng 10, có gì đặc biệt?

Theo dương lịch, hôm nay thứ năm, là ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Theo lịch âm hôm nay là mùng 1 tháng 10, còn gọi là ngày Quý Tỵ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Người Việt đang trải qua những ngày cuối cùng của tiết Lập đông, trước khi chính thức đón tiết Tiểu tuyết trong ít ngày tới.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Lịch âm hôm nay mùng 1 tháng 10, có đặc biệt? - Ảnh 1.

Hôm nay là mùng 1 tháng 10 âm lịch

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó ngày hôm qua thứ tư 19.11 cũng được người Việt quan tâm khi là ngày Quốc tế đàn ông. Đây cũng là ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, ngày 30. Theo cách gọi can chi, đây là ngày Nhâm Thìn, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ.

Cách đây 43 năm, ngày 28.12.1982, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành quyết định về ngày Nhà giáo Việt Nam.

Quyết định này ra đời "để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ giáo viên; để nêu rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; để phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn luôn tôn trọng, quý mến thầy giáo và cô giáo".

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 hôm nay là dịp để tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người làm trong ngành giáo dục, đặc biệt là các thầy cô giáo, đồng thời phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Ngày này, nhiều học sinh, sinh viên và toàn xã hội gửi những lời chúc 20.11 dành tặng cho quý thầy cô.

Mùng 1 tháng 10 âm lịch có gì đặc biệt?

Hôm nay là trăng non mùng 1 âm lịch, mặt trăng sẽ ở khoảng cách xa trái đất nhất và trong suốt 18 năm tới, cho tới năm 2043, khoảng cách xa nhất này mới bị phá vỡ.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Lịch âm hôm nay mùng 1 tháng 10, có đặc biệt? - Ảnh 2.

Hôm nay là ngày mặt trăng ở xa trái đất nhất trong suốt 18 năm tới

ẢNH: HIỆP

Theo quy tắc chung, khoảng cách trái đất - mặt trăng lớn nhất trùng với trăng non, trong khi khoảng cách nhỏ nhất tương ứng với trăng tròn. Lần tiếp theo mặt trăng ở vị trí xa nhất như ngày 20.11.2025 tới đây sẽ là 18 năm sau, vào tháng 12.2043.

Các nhà nghiên cứu cho biết quỹ đạo của mặt trăng không phải là một đường tròn hoàn hảo với trái đất nằm chính giữa. Thay vào đó, nó là một đường elip, với trái đất hơi lệch tâm.

Điều này có nghĩa là khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng liên tục thay đổi. Khi mặt trăng ở rất gần, nó thường được gọi là siêu trăng và khi ở rất xa, nó được gọi là micromoon. Khoảng cách cực đại nhất giữa trái đất và mặt trăng - khoảng cách lớn nhất hoặc nhỏ nhất giữa hai thiên thể xảy ra vào khoảng trăng non hoặc trăng tròn.

Tin liên quan

Lịch âm hôm nay 22.9: Mùng 1 tháng 8 âm lịch có gì đặc biệt?

Lịch âm hôm nay 22.9: Mùng 1 tháng 8 âm lịch có gì đặc biệt?

Lịch âm hôm nay 22.9 là mùng 1 tháng 8 âm lịch. Đây cũng là ngày cuối tiết Bạch lộ, chuẩn bị bước sang tiết Thu phân với nhiều ý nghĩa đặc biệt.6

Hôm nay 21.10 là mùng 1 tháng 9 âm lịch, tháng siêu trăng sáng nhất năm

Lời chúc 20.11 ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam: Mạng xã hội tràn ngập lòng biết ơn

Khám phá thêm chủ đề

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ngày nhà giáo việt nam 20/11 ngày 20/11 chúc mừng 20/11 lịch âm hôm nay lịch Âm hôm nay bao nhiêu âm mùng 1 mùng 1 tháng 10 âm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận