Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Lịch âm hôm nay mùng 1 tháng 10, có đặc biệt?

Theo dương lịch, hôm nay thứ năm, là ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Theo lịch âm hôm nay là mùng 1 tháng 10, còn gọi là ngày Quý Tỵ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Người Việt đang trải qua những ngày cuối cùng của tiết Lập đông, trước khi chính thức đón tiết Tiểu tuyết trong ít ngày tới.

Hôm nay là mùng 1 tháng 10 âm lịch ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó ngày hôm qua thứ tư 19.11 cũng được người Việt quan tâm khi là ngày Quốc tế đàn ông. Đây cũng là ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, ngày 30. Theo cách gọi can chi, đây là ngày Nhâm Thìn, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ.

Cách đây 43 năm, ngày 28.12.1982, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành quyết định về ngày Nhà giáo Việt Nam.

Quyết định này ra đời "để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ giáo viên; để nêu rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; để phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn luôn tôn trọng, quý mến thầy giáo và cô giáo".

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 hôm nay là dịp để tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người làm trong ngành giáo dục, đặc biệt là các thầy cô giáo, đồng thời phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Ngày này, nhiều học sinh, sinh viên và toàn xã hội gửi những lời chúc 20.11 dành tặng cho quý thầy cô.

Mùng 1 tháng 10 âm lịch có gì đặc biệt?

Hôm nay là trăng non mùng 1 âm lịch, mặt trăng sẽ ở khoảng cách xa trái đất nhất và trong suốt 18 năm tới, cho tới năm 2043, khoảng cách xa nhất này mới bị phá vỡ.

Hôm nay là ngày mặt trăng ở xa trái đất nhất trong suốt 18 năm tới ẢNH: HIỆP

Theo quy tắc chung, khoảng cách trái đất - mặt trăng lớn nhất trùng với trăng non, trong khi khoảng cách nhỏ nhất tương ứng với trăng tròn. Lần tiếp theo mặt trăng ở vị trí xa nhất như ngày 20.11.2025 tới đây sẽ là 18 năm sau, vào tháng 12.2043.

Các nhà nghiên cứu cho biết quỹ đạo của mặt trăng không phải là một đường tròn hoàn hảo với trái đất nằm chính giữa. Thay vào đó, nó là một đường elip, với trái đất hơi lệch tâm.

Điều này có nghĩa là khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng liên tục thay đổi. Khi mặt trăng ở rất gần, nó thường được gọi là siêu trăng và khi ở rất xa, nó được gọi là micromoon. Khoảng cách cực đại nhất giữa trái đất và mặt trăng - khoảng cách lớn nhất hoặc nhỏ nhất giữa hai thiên thể xảy ra vào khoảng trăng non hoặc trăng tròn.