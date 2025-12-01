Hôm nay đầu tháng 12: Theo lịch âm có gì thú vị? Mấy ngày nữa đến tết?

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày đầu tiên của tháng 12, tháng cuối cùng trong năm 2025. Tháng này đánh dấu năm mới 2026 cũng như Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã đến rất gần. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng hào hứng đếm ngược tới những ngày đặc biệt này.

Nhiều người hào hứng "đếm ngược" chờ năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Theo lịch âm hôm nay là ngày 12 tháng 10, là ngày Giáp Thìn, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Chúng ta vẫn đang trong khoảng thời gian của tiết khí Tiểu tuyết, một trong 24 tiết khí trong năm.

Theo đó, tiết khí này vừa bắt đầu vào ngày 22.11, sau khi tiết khí Lập đông kết thúc. Tiết khí này sẽ kéo dài tới ngày 6.12, sau đó, tiết khí Đại tuyết sẽ bắt đầu vào ngày 7.12 hôm sau. Tiết Tiểu tuyết có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu.

Bao nhiêu ngày nữa tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026?

Với tết dương lịch, còn 1 tháng nữa chúng ta sẽ chính thức đón năm mới 2026, cụ thể là 31 ngày. Theo lịch âm, ngày đầu tiên của năm 2026 là ngày 13 tháng 11, còn gọi là ngày Ất Hợi, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Ngày này nằm trong khoảng thời gian của tiết khí Đông chí.

Sau khi trải qua năm nhuận Ất Tỵ, người Việt đón năm Bính Ngọ 2026 là năm không nhuận, kéo dài từ ngày 17.2.2026 đến ngày 5.2.2027 dương lịch, tức 354 ngày.

Như vậy tính từ ngày hôm nay 1.12, còn 78 ngày nữa người Việt sẽ chính thức đón mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mùng 1 tết Bính Ngọ là ngày 17.2.2026 dương lịch, theo cách gọi can chi trong lịch âm là ngày ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Năm Bính Ngọ 2026 là năm không nhuận ẢNH: CAO AN BIÊN

Tết Bính Ngọ 2026, người Việt Nam sẽ tiếp tục đón giao thừa vào đêm 29 tết thay vì đêm 30 tết. Đây là năm thứ hai trong 8 năm liên tiếp người Việt đón Tết Nguyên đán vào ngày 29 tết.

Theo chuyên gia, Tết Nguyên đán nước ta có ngày trừ tịch là ngày cuối cùng của năm cũ. Ngày này thường được dân gian gọi nôm na là ngày 30 tết. Tuy vậy, ngày cuối năm không nhất thiết là ngày 30 tháng chạp mà còn có thể là ngày 29. Dù đó là ngày 29 hoặc 30 thì cũng không ảnh hưởng gì đến các phong tục tết cổ truyền vẫn được người dân lưu truyền và thực hành hằng năm.