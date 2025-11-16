Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Bạn có biết hôm nay 16.11 là ngày Quốc tế khoan dung?: Ý nghĩa đặc biệt của ngày này

Cao An Biên
Cao An Biên
16/11/2025 05:30 GMT+7

Có thể bạn chưa biết hôm nay ngày 16.11 là một ngày đặc biệt, được gọi là ngày Quốc tế khoan dung. Ngày này nguồn gốc từ đâu và có ý nghĩa gì?

Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, ngày 16.11 dương lịch. Theo lịch âm hôm nay là ngày 27 tháng 9, còn gọi là ngày Kỷ Sửu, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Người Việt vẫn trong thời gian của tiết Lập đông, trời bắt đầu lạnh hơn.

Bạn có biết hôm nay 16.11 ngày Quốc tế khoan dung?: Nguồn gốc, ý nghĩa ngày này - Ảnh 1.

Ngày 16.11 hôm nay là ngày Quốc tế khoan dung

ẢNH: AI

Chỉ còn vài ngày nữa, tới ngày 21.11, tiết khí Lập đông sẽ kết thúc. Tiết khí Tiểu tiết sẽ tiếp nối ngay hôm sau, vào ngày 22.11. Tiết khí này cũng có ý nghĩa "tuyết xuất hiện", đánh dấu thời tiết lạnh hơn.

Ngày 16.11 hôm nay là ngày Quốc tế khoan dung (International Day for Tolerance) do UNESCO khởi xướng. UNESCO thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc khoan dung vào ngày 16.11.1995. Một năm sau đó, Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết 51/95, chính thức công nhận ngày 16.11 hằng năm là ngày Quốc tế khoan dung.

Ý nghĩa đặc biệt của ngày này

Ngày Quốc tế khoan dung là dịp đặc biệt tôn vinh giá trị của sự khoan dung. Ngày này được thành lập nhằm thúc đẩy tinh thần khoan dung và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa, dân tộc, tôn giáo hay các nhóm cộng đồng trên toàn thế giới.

Khoan dung được bản tuyên bố định nghĩa là "sự tôn trọng, chấp nhận và hiểu đúng sự đa dạng phong phú các nền văn hóa của thế giới chúng ta, những hình thức tự biểu hiện và những khả năng thể hiện cá tính của con người".

Vào ngày này, các hoạt động và sự kiện có liên quan đến chủ đề xây dựng hòa bình, hòa hợp... đều được hưởng ứng nhiệt tình. Các cuộc thảo luận và tranh luận diễn ra trên khắp thế giới vào ngày này, tập trung vào tác động tiêu cực của các hình thức bất công, áp bức, phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử không công bằng trong xã hội.

Bạn có biết hôm nay 16.11 ngày Quốc tế khoan dung?: Nguồn gốc, ý nghĩa ngày này - Ảnh 2.

Ngày này được thành lập nhằm thúc đẩy tinh thần khoan dung và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa, dân tộc, tôn giáo hay các nhóm cộng đồng trên toàn thế giới

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là trong suốt những năm vừa qua, ngày Quốc tế khoan dung vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống khi rất nhiều người chưa biết tới ngày này cũng như ý nghĩa cao đẹp của nó. Trên thế giới, tình trạng con người dễ bị tổn thương trước những hình thức phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, ngôn ngữ, giới tính… vẫn là một thực trạng nhức nhối và phổ biến.

Sau hôm nay, tới ngày 19.11 là ngày Quốc tế nam giới. Mục đích của ngày Quốc tế nam giới là tập trung vào sức khỏe của nam giới và trẻ em nam, cải thiện quan hệ giữa các giới, thúc đẩy bình đẳng giới và làm nổi bật vai trò của nam giới.

Tin liên quan

Hôm nay thứ sáu ngày 13: Mỗi năm có bao nhiêu ngày này, vì sao nhiều người 'sợ'?

Hôm nay thứ sáu ngày 13: Mỗi năm có bao nhiêu ngày này, vì sao nhiều người 'sợ'?

Thứ sáu ngày 13 được cho là ngày không may mắn ở nhiều quốc gia, nhưng lại là ngày may mắn ở những quốc gia khác. Bạn có tin vào điều này và trong năm có bao nhiêu thứ sáu ngày 13?

Hôm nay ngày 11.11: Bạn còn nhớ khoảnh khắc 11 giờ 11 phút 11 giây ngày 11.11.11?

Nguồn gốc lễ độc thân ngày 11.11 từ đâu? Vì sao nhiều người chọn 'một mình'?

Khám phá thêm chủ đề

ngày 16.11 ngày 16/11 ngày 16/11 là ngày gì ngày quốc tế khoan dung là ngày gì lịch âm hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận