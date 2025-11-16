Bạn có biết hôm nay 16.11 là ngày Quốc tế khoan dung?: Ý nghĩa đặc biệt của ngày này

Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, ngày 16.11 dương lịch. Theo lịch âm hôm nay là ngày 27 tháng 9, còn gọi là ngày Kỷ Sửu, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Người Việt vẫn trong thời gian của tiết Lập đông, trời bắt đầu lạnh hơn.

Ngày 16.11 hôm nay là ngày Quốc tế khoan dung ẢNH: AI

Chỉ còn vài ngày nữa, tới ngày 21.11, tiết khí Lập đông sẽ kết thúc. Tiết khí Tiểu tiết sẽ tiếp nối ngay hôm sau, vào ngày 22.11. Tiết khí này cũng có ý nghĩa "tuyết xuất hiện", đánh dấu thời tiết lạnh hơn.

Ngày 16.11 hôm nay là ngày Quốc tế khoan dung (International Day for Tolerance) do UNESCO khởi xướng. UNESCO thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc khoan dung vào ngày 16.11.1995. Một năm sau đó, Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết 51/95, chính thức công nhận ngày 16.11 hằng năm là ngày Quốc tế khoan dung.

Ý nghĩa đặc biệt của ngày này

Ngày Quốc tế khoan dung là dịp đặc biệt tôn vinh giá trị của sự khoan dung. Ngày này được thành lập nhằm thúc đẩy tinh thần khoan dung và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa, dân tộc, tôn giáo hay các nhóm cộng đồng trên toàn thế giới.

Khoan dung được bản tuyên bố định nghĩa là "sự tôn trọng, chấp nhận và hiểu đúng sự đa dạng phong phú các nền văn hóa của thế giới chúng ta, những hình thức tự biểu hiện và những khả năng thể hiện cá tính của con người".

Vào ngày này, các hoạt động và sự kiện có liên quan đến chủ đề xây dựng hòa bình, hòa hợp... đều được hưởng ứng nhiệt tình. Các cuộc thảo luận và tranh luận diễn ra trên khắp thế giới vào ngày này, tập trung vào tác động tiêu cực của các hình thức bất công, áp bức, phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử không công bằng trong xã hội.

Ngày này được thành lập nhằm thúc đẩy tinh thần khoan dung và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa, dân tộc, tôn giáo hay các nhóm cộng đồng trên toàn thế giới ẢNH: CAO AN BIÊN

Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là trong suốt những năm vừa qua, ngày Quốc tế khoan dung vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống khi rất nhiều người chưa biết tới ngày này cũng như ý nghĩa cao đẹp của nó. Trên thế giới, tình trạng con người dễ bị tổn thương trước những hình thức phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, ngôn ngữ, giới tính… vẫn là một thực trạng nhức nhối và phổ biến.

Sau hôm nay, tới ngày 19.11 là ngày Quốc tế nam giới. Mục đích của ngày Quốc tế nam giới là tập trung vào sức khỏe của nam giới và trẻ em nam, cải thiện quan hệ giữa các giới, thúc đẩy bình đẳng giới và làm nổi bật vai trò của nam giới.