Tháng 11 có ngày Nhà giáo Việt Nam, Quốc tế nam giới: Còn ngày nào đặc biệt?

Tháng 11 được xem là tháng tri ân những thầy cô giáo, khi ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 là một trong những sự kiện nổi bật. Tháng mới này vẫn còn nhiều sự kiện đáng chú ý khác.

1. Ngày Quốc tế phòng chống khai thác môi trường trong chiến tranh và xung đột vũ trang (ngày 6.11)

Ngày 5.11.2001, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định lấy ngày 6.11 hằng năm là ngày Quốc tế phòng chống khai thác môi trường trong chiến tranh và xung đột vũ trang.

Tháng 11 bắt đầu với nhiều sự kiện đáng chú ý ẢNH: CAO AN BIÊN

Đây là dịp để chúng ta nâng cao nhận thức về những tác động của chiến tranh và xung đột đối với môi trường, đồng thời thừa nhận tính cần thiết của hành động bảo vệ môi trường trong ngăn chặn xung đột và kiến tạo hòa bình.

2. Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9.11)

Ngày 9.11 được xem là ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày này được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

3. Ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển (ngày 10.11)

Được tổ chức vào ngày 10.11 hằng năm, ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học trong xã hội và nhu cầu thu hút công chúng tham gia vào các cuộc tranh luận về các vấn đề khoa học mới nổi. Ngày này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự liên quan của khoa học trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

4. Ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường (ngày 14.11)

Ngày thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường được thiết lập bởi Hiệp hội Đái tháo đường thế giới (IDF) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào năm 1991 và đã trở thành một ngày chính thức của Liên Hiệp Quốc vào năm 2006.

Ngày 14.11 là ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường

Đây là dịp để nhắc nhở và nâng cao nhận thức của cộng đồng toàn cầu về sự nguy hiểm của căn bệnh này, tạo ra một môi trường hỗ trợ toàn diện cho người bệnh, không chỉ về mặt y tế mà còn về tinh thần và xã hội.

5. Ngày Quốc tế khoan dung (ngày 16.11)

Ngày 16.11 hay còn được gọi là ngày Quốc tế khoan dung (International Day for Tolerance). Đây là ngày được Liên Hiệp Quốc thành lập nhằm thúc đẩy tinh thần khoan dung và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa, dân tộc, tôn giáo hay các nhóm cộng đồng trên toàn thế giới. Vào ngày này, các hoạt động và sự kiện có liên quan đến chủ đề xây dựng nhân quyền, hòa bình... đều được hưởng ứng nhiệt tình.

6. Ngày Quốc tế nam giới (ngày 19.11)

Ngày Quốc tế nam giới (ở Việt Nam hay gọi là Quốc tế đàn ông) là một sự kiện quốc tế được tổ chức vào ngày 19.11 hằng năm. Ngày này bắt đầu từ năm 1999 ở Trinidad và Tobago và được Liên Hiệp Quốc ủng hộ.

Ngày Quốc tế nam giới 19.11 được hưởng ứng tại Việt Nam ẢNH: C.A.B

Mục đích của ngày Quốc tế nam giới là tập trung vào sức khỏe của nam giới và trẻ em nam, cải thiện quan hệ giữa các giới, thúc đẩy bình đẳng giới và làm nổi bật vai trò của nam giới. Ngày Quốc tế nam giới hiện nay được tổ chức tại trên 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

7. Ngày Nhà giáo Việt Nam (ngày 20.11)

Ngày Nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20.11 tại Việt Nam. Đây chính là lễ lớn của ngành giáo dục, nhắc nhớ truyền thống "tôn sư trọng đạo", tôn vinh những người dạy học và những người trong ngành giáo dục. Đặc biệt, ngày 20.11 hằng năm cũng là ngày Quốc tế về quyền trẻ em.

8. Ngày Truyền hình Thế giới (ngày 21.11)

Ngày Truyền hình thế giới (World Television Day) của Liên Hiệp Quốc được tổ chức hằng năm tại nhiều nơi trên thế giới vào ngày 21.11. Ngày này ghi nhận rằng truyền hình đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

9. Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (ngày 25.11)

Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là ngày 25.11 hằng năm. Ngày này được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận vào năm 1999, với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy các hành động để chấm dứt nạn bạo lực này.