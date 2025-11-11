Nguồn gốc lễ độc thân ngày 11.11 từ đâu? Vì sao nhiều người chọn 'một mình'?

Ngày lễ độc thân 11.11 được cho là xuất phát từ Trung Quốc vào năm 1993. Vào ngày này, những người độc thân tự thưởng cho mình những món quà, đồng thời tổ chức các buổi họp mặt và tiệc tùng xóa đi nỗi u buồn vì chưa tìm thấy "nửa kia" của mình...

Ban đầu, ngày lễ độc thân chỉ nhận được sự hưởng ứng của số ít người nhưng sau đó dần dần được lan rộng. Ngày này dần phát triển thành một trong những sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới, khi những người độc thân thường chọn mua sắm khỏa lấp đi sự cô đơn.

"Độc thân thoải mái và yên bình!"

Với chị Lê Như Minh Ngọc (21 tuổi) hiện đang là sinh viên sinh viên một trường đại học tại TP.HCM, độc thân chưa bao giờ là điều đáng buồn. Theo Ngọc, việc chưa bước vào một mối quan hệ nghiêm túc giúp cô có nhiều thời gian hơn cho học tập và định hướng tương lai.

Ngày 11.11 là lễ độc thân ẢNH: AI

“Cuộc sống độc thân khiến mình cảm thấy thoải mái và yên bình, không phải lo nghĩ về chuyện tình cảm. Mình có thể dành thời gian nghỉ ngơi hoặc gặp gỡ bạn bè, gia đình”, Ngọc chia sẻ. Mỗi dịp 11.11 đến, Ngọc xem đây là thời điểm để “tự thưởng” cho bản thân. Vì cũng là ngày hội mua sắm, hầu hết thời gian cô sẽ dành cho việc săn sale hoặc gặp gỡ bạn bè.

Ngọc cũng cho rằng việc chọn một mình không đồng nghĩa với cô đơn. “Mình vẫn vui vì có bạn bè và người thân ở bên. Vào những ngày lễ dành cho cặp đôi, mình với bạn bè vẫn cùng nhau “lên kèo” vui chơi. Tuy nhiên, mình cũng muốn trải nghiệm cảm giác có một mối quan hệ nghiêm túc, nếu hợp duyên thì tiến tới thôi!”, cô nói thêm.

Cùng quan điểm đó, Trần Thị Phương Giang (21 tuổi) hiện đang sống ở TP.HCM tâm sự bản thân lựa chọn độc thân vì thấy việc duy trì một mối quan hệ tình cảm “hơi quá sức” với bản thân. Giang cười, nói: “Yêu là phải nhớ ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, quan tâm, chăm sóc… Mình không cam đoan là có thể làm nỗi hai việc là vừa học và vừa yêu cùng một lúc được”.

Minh Ngọc thường cùng bạn bè đi chơi vào dịp lễ độc thân 11.11 ẢNH: NVCC

Giang cũng cho rằng giai đoạn hiện tại, việc tập trung phát triển bản thân quan trọng hơn chuyện tình cảm. “Tình yêu mà đến thì tốt, không thì cũng chẳng sao. Bạn bè và bản thân mình vẫn luôn là thứ mình ưu tiên nhất. Mình không thấy cô đơn, chỉ thấy cuộc sống này vẫn vui nếu biết tận hưởng”, cô chia sẻ.

Giai đoạn để nhìn lại bản thân

Nếu với người trẻ, độc thân là lựa chọn thì với người từng trải như anh Nguyễn Hoàng Trung Thành (33 tuổi) hiện làm công việc thợ nail, đây lại là giai đoạn để thay đổi bản thân. Anh từng trải qua ba mối tình nhưng hiện đã độc thân được hơn hai năm.

“Có nhiều lý do khiến tôi chọn sống một mình, có khi vì chưa biết cách yêu, có khi vì hoàn cảnh buộc phải rời xa. Nhưng sau cùng, tôi nhận ra khoảng thời gian độc thân giúp mình học cách yêu cho đúng”, anh tâm sự.

Ngày 11.11, anh thường tự mua quà, đặt đồ ăn ngon rồi ngồi đọc sách, chơi game để tận hưởng thế giới của riêng mình. Anh cho biết đang cố gắng hoàn thiện bản thân, ổn định cuộc sống, nâng cao tay nghề và tiết kiệm hơn. Khi đã đủ vững vàng, anh chàng sẵn sàng "yêu lại".

Chọn cuộc sống độc thân, Phương Giang luôn dành sự ưu tiên hàng đầu của mình cho bạn bè và bản thân ẢNH: NVCC

Còn với Ngô Thành Đạt (21 tuổi), độc thân lại là sự lựa chọn sau nhiều tan vỡ. Anh kể mình từng trải qua ba mối tình và mối tình gần nhất lại có kết thúc không quá êm đẹp. Hiện tại, Đạt cảm thấy bản thân chưa đủ tốt để sẵn sàng bước vào một mối quan hệ, muốn tập trung cho công việc và bản thân nhiều hơn.

Trong khoảng thời gian độc thân, anh Đạt có nhiều thời gian để làm điều mình thích hơn nên khá hài lòng. Chàng trai đi du lịch một mình, xem phim, chơi game… Khi bản thân tốt hơn, anh Thành Đạt cho biết vẫn giữ tinh thần lạc quan, sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ nghiêm túc trong tương lai.

“Ai cũng cần người đồng hành. Tôi cũng muốn tìm một nửa của mình, tuy nhiên không vì thế mà vội vàng. Mối quan hệ mới phải là nơi tôi được tiếp thêm động lực để tiến lên, chứ không phải bị kéo lại”, anh nói.