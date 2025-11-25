Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ sẽ đón khách trong 8 ngày

Hàng ngàn người dân TP.HCM, du khách nước ngoài tham quan đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 Ảnh: Nhật Thịnh

Theo kế hoạch, vẫn như mọi năm, đường hoa được tổ chức tại tuyến đường Nguyễn Huệ, TP.HCM (làn đường chính giữa dành cho người đi bộ) đoạn từ giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng. Đường hoa năm 2026 có chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình".

Thời gian trưng bày trong 8 ngày, khai mạc lúc 19 giờ ngày 15.2.2026 và kết thúc lúc 21 giờ ngày 22.2.2026 (từ 28 tháng chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ, lịch năm nay không có ngày 30). Thời gian trưng bày đại cảnh (gồm cổng đầu và cổng cuối đường hoa) từ ngày 15.2.2026 đến 21 giờ ngày 22.3.2026.

Theo kế hoạch, đường hoa sẽ tiến hành thi công từ ngày 28.1 và sẽ được hội đồng nghệ thuật thành phố nghiệm thu vào chiều ngày 13.2.

Trong thời gian triển khai đường hoa Nguyễn Huệ sẽ tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe trên đường Nguyễn Huệ (toàn trục đường Nguyễn Huệ chuyển thành phố đi bộ) suốt thời gian phục vụ người dân tham quan đường hoa từ ngày 15.2 đến hết ngày 22.2.

Tạm dừng một phần lưu thông xe hướng từ đường Lê Lợi qua Nguyễn Huệ, khu vực đài hoa sen từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 13.2 (ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ) để tổ chức phúc khảo chương trình lễ khai mạc đường hoa.

Tạm dừng toàn bộ lưu thông xe trên các đoạn đường liên quan (các đoạn đường giao với đường Nguyễn Huệ) từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 15.2.2026 (ngày 28 tháng chạp năm Ất Tỵ) để tổ chức lễ khai mạc đường hoa.

Đường hoa sẽ có các hoạt động kết nối như trang trí đường hoa thành phố - Tết Bính Ngọ 2026 khu vực Bình Dương và Vũng Tàu; tổ chức các khu vực phục vụ ẩm thực, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, các hoạt động lễ hội, tương tác, kết nối; biểu diễn nghệ thuật, các chương trình giải trí và một số điểm phục vụ ẩm thực cho khách thưởng lãm đường hoa và các hoạt động nghệ thuật xuyên suốt thời gian diễn ra đường hoa năm 2026.



