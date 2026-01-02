Thủ tướng: Tuyệt đối không nâng giá, ép giá khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

Trong Chỉ thị số 36 vừa ký ban hành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền các hoạt động mừng xuân mới, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh.

Du khách nước ngoài khám phá phố cổ Hội An ẢNH: T.N

Ngành văn hóa cần tập trung đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc. Đơn cử như tổ chức các Chương trình nghệ thuật đặc sắc, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ người dân đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Đặc biệt, cần chú ý tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lãnh đạo ngành có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có biện pháp đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng và tài sản của khách du lịch. Trong đó, nghiêm túc chấp hành các quy định về niêm yết giá, công khai giá dịch vụ, tuyệt đối không được nâng giá, ép giá khách du lịch.

Song song, chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách. Thiết lập, công khai thông tin đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ du khách; giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, du khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch. Cần có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; đảm bảo đủ nhân lực trong phục vụ và hỗ trợ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động lễ hội, thể dục, thể thao trong dịp Tết Nguyên đán cần được tăng cường nhằm bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, tình hình thực tế của địa phương.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là kỳ nghỉ dài và được người lao động mong đợi nhất. Theo phương án được phê duyệt, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết.

Cụ thể, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu từ thứ hai, ngày 16.2.2026 (tức 29 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20.2.2026 (tức mùng 4 tháng giêng năm Bính Ngọ). Do kỳ nghỉ này nằm trọn giữa 2 ngày cuối tuần, tổng số ngày nghỉ được kéo dài lên 9 ngày liên tục, từ 14.2 đến 22.2.2026 (tức từ 27 tháng chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Đây được coi là 1 trong những mùa du lịch cao điểm nhất năm, kỳ vọng mở ra 1 năm mới 2026 bùng nổ cho ngành du lịch Việt Nam.